“Küçük yaşta evlilik şiddeti artırıyor” Ege İş Kadınları Derneği (EGİKAD) tarafından geleneksel olarak her ay düzenlenen “Biz Bize” toplantılarının bu ayki konuğu Adli Tıp Uzmanı Prof. Dr. Akça Toprak Ergönen oldu. Toplantıda, kadına şiddet sorunu yaşanmış vakalar ve bilimsel veriler ışığında ele alındı.

Swissotel Büyük Efes’te “ ‘Bir ayna tutsak’ adli tıp yönüyle kadına şiddet” konusuyla düzenlenen toplantıya EGİKAD Yönetim Kurulu Başkanı Nilhan Antitoros, EGİKAD Yüksek İstişare Konseyi Başkanı Işın Yılmaz, EGİKAD Yönetim Kurulu üyeleri ve dernek üyeleri katıldı.



Şiddete karşı bilimsel yöntem

Toplantının açılış konuşmasını gerçekleştiren EGİKAD Yönetim Kurulu Başkanı Nilhan Antitoros, kadına şiddetin yalnızca belirli gün ve olaylar sonrası değil her zaman gündemde tutulması gereken bir konu olduğuna değinerek, “Kadına yönelik şiddet, ne yazık ki tüm dünyada kanayan bir yara. Özellikle coğrafyamızda bu çok daha büyük bir sorun. Biz de dernek olarak bu konuya çok önem veriyor, sık sık bu konuda bilinçlendirme çalışmaları yapıyoruz. Kadına şiddet vakalarının ancak bilimsel yöntemler ve toplumun tüm kesimlerine yayılan bir eğitim modeliyle ortadan kalkacağına inanıyoruz. Bugün de bu kapsamda Adli Tıp Uzmanı Prof. Dr. Akça Toprak Ergönen’i ağırladık” dedi.



Tüm boyutlarıyla şiddet konuşuldu

Antitoros’un ardından konuşan Prof. Dr. Akça Toprak Ergönen ise gördüğü vakalar üzerinden kadına yönelik şiddeti anlattı. Kadına şiddetin yalnızca fiziksel şiddet boyutu olmadığını belirten Ergönen, “Kadın toplumsal olarak her alanda şiddete maruz kalıyor. Yapılan bir araştırmaya göre kadına yönelik fiziksel şiddet oranı yüzde 36, ekonomik şiddet oranı yüzde 30, duygusal şiddet oranı ise yüzde 44. Özellikle çocukların evlendirilmesi ile şiddet arasında direkt bir bağlantı var. Küçük yaşta evlilik şiddeti artırıyor. Ekonomik şiddet de toplumda çok göz ardı edilen bir konu. Kariyer yapmak isteyen kadınlara cam tavanlar engel oluyor. Erkekler, diğer kadınlar ve kendi ön yargıları kadınların kariyer yapmalarını engelliyor” diye konuştu.

Kadın ve çocuk istismarını engellemeye yönelik yolların da tartışıldığı toplantı, Ergönen’e plaket takdim edilmesiyle son buldu.

