Kudüs girişimine tepki

ARTVİN (AA) - Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, "Kudüs'ün İsrail'in başkenti ilan edilmesi konusunda Amerika'nın denemeye çalıştığı girişim son derece tehlikeli bir ateş. Kudüs, Filistin devletinin başkentidir." dedi.

Yalçın, Memur-Sen İl Temsilcisi İbrahim İnce ve diğer yetkililerle Artvin Valisi Ömer Doğanay'ı makamında ziyaret ederek bir süre görüştü.

Ziyaretten duyduğu memnuniyetini dile getiren Vali Doğanay, Yalçın'a çalışmalarında başarı diledi.

Ziyaret sonunda Vali Doğanay, Yalçın'a Artvin'i tanıtan fotoğrafların bulunduğu plaket takdim etti.

Ali Yalçın, Valilik ziyaretinin ardından AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'de çalışma hayatının en önemli konularından olan taşeron ve 4C'lerin 4B kadrosuna alınabilme konusunun, dün verilen müjdeyle çözüldüğünü anımsattı.

Bunun ciddi bir rahatlığı olduğuna işaret eden Yalçın, bir araya geldikleri teşkilatların teşekkürlerini ilettiğini söyledi.

Yalçın, başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere hükümet ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına teşekkür etti.

Türkiye'nin her zamankinden daha fazla bütünleşmeye, kaynaşmaya ihtiyacı olduğunu vurgulayan Yalçın, küresel operasyonların sıklaştığı, Türkiye'nin mengeneye alınmaya çalışıldığı çok tarihi süreçlerden geçildiğini kaydetti.

Yalçın, Kudüs'ün İsrail'in başkenti ilan edilmesi konusunda ABD'nin denemeye çalıştığı girişimin, son derece tehlikeli bir ateş olduğunu ifade ederek, "Kudüs, Filistin devletinin başkentidir. Dolayısıyla burada siyonist İsrail'i arkalama anlamında Amerika'daki derin yapının Trump'ı da buna zorladığı gözüküyor. Dolayısıyla Trump'ın bu konudaki vaadinin Ortadoğu'ya ateş dökmek gibi, benzin dökmek gibi bir anlamı var." dedi.

- "Yarın 81 ilde tepki vereceğiz"

Memur-Sen olarak bütün teşkilatlara çağrıda bulunduklarını dile getiren Yalçın, yarın 81 ilde tepkilerini dile getireceklerini ve kitlesel açıklamalarla meydanlardan seslerini yükselteceklerini söyledi.

Yalçın, Amerika'nın Ortadoğu'nun huzur bulması noktasında adım atması gerektiğini belirterek, açıklamasını şöyle tamamladı:

"Yoksa huzursuzluğu tetiklemek gibi bir işlem olursa bu sadece Ortadoğu ile kalmaz, dünyanın tamamına bu huzursuzluk sirayet eder. Zaten Ortadoğu İsrail'in oraya bir virüs olarak yerleştirilmesiyle huzurunu kaybetmiş ve o gün bu gündür kan ile gözyaşı ile anarşi ile uğraşıyor. Terör örgütlerini besleyen emperyalist güçler ve siyonist odaklar, şimdi bizzat kendileri orayı daha da provoke etmek için gemi azıya almış durumdalar. O yüzden bu konuda Türkiye'deki kamu görevlilerinin örgütlü gücü, kamunun vicdanı bir kitle olarak yarın 81 ilden bu tehlikeli girişimden vazgeçilmesi çağrımızı ifade edeceğiz."