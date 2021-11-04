Akdeniz Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçılar Birliği (ATHIB) tarafından bu yıl 10.’su düzenlenen ATHIB Dokuma Kumaş ve Tasarım Yarışması’nda ödüller sahiplerini buldu. Yarışmada, “Cleopatra’nın Aşkı” temasıyla Sema Ari birinci oldu.

Geçtiğimiz ayın Cumhuriyet tarihimizin en yüksek aylık ihracat rakamı olduğunu belirten Türkiye İhracatçılar Meclisi (TIM) Başkanı İsmail Gülle, “Geçen ay ihracat rakamımız, Cumhuriyet tarihimizin en yüksek aylık ihracat rakamı oldu, 7,8 milyar dolar. Bu yıl 200 milyar dolar rakamını yakaladık. Cumhuriyetimizin ilk ihracatı 50,8 milyon dolardı. Bereketli topraklar üzerinde yapılan ve su an içinde bulunduğumuz Türkiye’nin ilk mensucat fabrikası gibi yapılar, üzerinden nesiller geçse de bize ilham kaynağı olmaya ve ne kadar köklü bir geçmişe sahip olduğumuzu göstermeye devam ediyor. 1973 yılına kadar 1 milyar dolar olan ihracatın 1987’de 10 milyar dolara çıktığını, 200 milyar dolar rakamını ise 2021 yılında yakalamayı basardık. Türkiye’nin 2023 hedeflerine emin adımlarla ilerliyor. 2023’de 250 milyar dolarlık bir ihracat hedefi var. Bunu 2022 yılında yakalayacağımıza çok eminim ve biliyorum” şeklinde konuştu.

Finalistlerin heyecanını paylaşarak konuşmasına başlayan ATHİB Dokuma Kumaş Tasarım Yarışması Yürütme Kurulu Başkanı Zeki Kıvanç, "Bu akşam bizi bir arada tutan, müze olarak içinde bulunduğumuz ve tekstil hikayesini yazan mihenk taşlarından birisi olan bu mekan, Cumhuriyet tarihimizin ilk sanayi tesislerinden birisi Milli Mensucat Dokuma Fabrikasıdır. Tüketiciler gelecekte bizlerden neler istiyor olacaklar? Yüzde 61'i ihtiyaca göre ısıtan veya soğutan ürünler isteyecekler. Yüzde 46'sı kendisine özel tasarım ürünleri, yüzde 18'i renk değiştiren ürünler, yüzde 17'si aktive ve spor performansı analiz eden ürünler, yüzde 15'i sağlık sorunları teşhisinde destekleyen ürünler isteyecektir. Sevgili gençler; bu ürünleri bize sizler tasarlayacaksınız. Bizler de tam bu sebepten Tasarım Yarışması'nı düzenliyoruz. Tasarımın önemini ortaya koymak, geleceğin tasarımcı adaylarını belirlemek ve onları hızlandırmak, desteklemek ve bir an önce ihtiyaca karşılık verecek donanıma getirmek istiyoruz. Biz üretim yaptığımız fabrikaları büyütmek istiyoruz. Daha çok üretmek, istihdam sağlamak ve daha çok ihracat yapmak istiyoruz. Ama artık bunları yaparken dünyamıza ve canlılarımıza zarar vermek istemiyoruz. İstiyoruz ki dünyanın bilinçli tüketicileri bizim kumaşlarımızla üretilen giysilerimizi gönül rahatlığıyla giysin. İstiyoruz ki ruhumuza işlenmiş zengin kültürümüzün derinliklerinden süre gelen desenleri renkleri özümüzü kaybetmeden teknolojiyle tasarımı harmanlayıp tüm dünyayla paylaşalım. Az sonra sizlere sunacağımız tasarımların sahibi gençlerimizi işte bu hedeflerine ulaştırmak için destekliyoruz. Biz bu yarışmayı bu yıl 10. kez düzenliyoruz. Sizlerin destekleriyle de düzenlemeye devam edeceğiz" dedi.

Törende yapılan konuşmaların ardından finale 10 kişinin tasarımlar podyumda mankenler üzerinde tanıtıldı. Yarışmada birinciliği “Cleopatra’nın Aşkı” temasıyla Sema Ari kazanırken, 2’inci “Yasam Mücadelesi” temasıyla Demet Yazuzyiğit, 3’üncü ise “Silhouette Of Nature” temasıyla İpek Çakır oldu. Dereceye girenlere plaket ve para ödülü verildi.

