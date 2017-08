Kurban Bayramı tatili 10 güne çıkarıldı

ANKARA (AA) - Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilen Bakanlar Kurulu Toplantısı sürerken gazetecilere açıklamalarda bulundu, soruları yanıtladı.

Bakanlar Kurulunda gündemdeki konuların değerlendirildiğini ve karara bağlandığını dile getiren Bozdağ, "Bakanlar Kurulumuz yaklaşan 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Kurban Bayramı, vatandaşlarımızın bu bayramlar vesilesiyle aile ziyaretleri, turizm sektörünün canlanması ve ticari hayatın olumlu etkilenmesi ihtimallerini değerlendirerek, vatandaşlarımızın rahat bir şekilde bayramlarını idrak etmeleri maksadıyla 30 Ağustos Zafer Bayramı'na tekaddüm eden günleri ve ara gün olan yarım günü idari izinli olunmasına karar vermiştir. Buna göre, 28 Ağustos Pazartesi, 29 Ağustos Salı günleri tam gün, 31 Ağustos Perşembe günü yarım gün idari izinli sayılmasına karar vermiştir." diye konuştu.

"Emekli maaşları bayramdan önce ödenecek"

Bozdağ, bayramlar vesilesiyle ilave bazı kararlar daha alındığını belirterek, şunları söyledi:

"Sosyal Güvenlik Kurumumuzdan aylık almakta olan emeklilerimize, SSK kapsamındaki emekliler için her ayın 17 ve 26'sı, BAĞKUR kapsamındaki emekliler için ise her ayın 25-28'i arası, Emekli Sandığı kapsamındaki emekliler için ise her ayın 1'i ve 5'i arası ödemeler yapılmaktadır. Alınan bu kararlar çerçevesinde, Emekli Sandığı kapsamında emekli, dul ve yetim aylığı alanlar, şehitlerimizin yakınları ve gazilerimiz dahil olmak üzere, aylık ödeme günleri 1-5 Eylül tarihleri arasına denk gelmesi nedeniyle emekli maaşlarının ödenmesinin bayram öncesine çekilmesi de kararlaştırılmıştır.

Bu çerçevede 1-2 ve 3 Eylül tarihlerinde maaşlarını alacak olan Emekli Sandığı emekli, dul ve yetimler ile şehit yakınları ve gazilerimiz 28 Ağustos 2017 tarihinde, 4 ve 5 Eylül 2017 tarihinde maaşlarını alacak olanlar da 29 Ağustos 2017 tarihinde maaşlarını alabilecektir. Bu çerçevede yaklaşık 2 milyon 23 bin 871 emeklimiz erken, bayramdan önce maaşlarını alma imkanı bulacaktır."

Köprü ve otoyollardan geçiş ücretsiz

Bozdağ, "Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından işletilen köprü ve otoyollarda 30 Ağustos 2017 Çarşamba gününden başlamak üzere 5 Eylül 2017 Salı günü saat 07.00'ye kadar ücret alınmayacaktır." dedi.

Tek tip kıyafet

Terör kapsamında yargılananlara ilişkin "tek tip kıyafet uygulaması"nın hangi aşamada olduğunun sorulması üzerine Bozdağ, "Tek tip kıyafet konusunda bir yasa değişikliği ihtiyacı var. Bunun da KHK'ya konulabileceğini ifade etmiştik. Bildiğiniz gibi Cumhurbaşkanı başkanlığında toplanan Bakanlar Kurulu ancak kanun hükmünde kararname çıkarabilir, anayasamıza göre. Daha önce kabine değişikliği yapıldı ve Sayın Cumhurbaşkanı başkanlığında Bakanlar Kurulu toplantısı yapılamadığı için kanun hükmünde kararname çıkarılamamıştı. Bugün Sayın Cumhurbaşkanımızın başkanlığında, Bakanlar Kurulu toplantısını yaptı ve bundan sonra çıkacak kanun hükmünde kararnamelerde bu konu yer alabilir." dedi.

"İtirazlar üzerine konu incelenirken yanlışlık ortaya çıkmıştır"

Bozdağ, bir gazetecinin, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) yapılan yerleştirme işlemindeki hataya ilişkin sorusuna yanıt verirken de şunları söyledi:

"ÖSYM'nin yaptığı büyük bir hatadır. Çünkü üniversite sınavına giren gençlerimizin tamamı hayallerini gerçekleştirmek için ter döküyorlar, emek veriyorlar ve oranın işlemlerini doğru, objektif, güvenilir bir şekilde yapacağına inanıyorlar. Onun için de ÖSYM, bir güven adresidir, hep böyle olmuştur ama zaman zaman böyle olaylar olduğunda da ÖSYM elbette yıpranmaktadır. Bu hadisede de gördüğümüz kadarıyla çok açık, net bir hata vardır. 'Bu hata bir kasta müstenit bir hatadır.' demiyoruz. Çünkü ÖSYM yetkilileriyle yaptığımız görüşmede onlar da kasta dayalı bir hata olmadığını ifade ettiler ve bir ihmalden bahsettiler ama bu ihmal de olsa buna dair elbette ÖSYM gereken değerlendirmeleri yapacaktır."

Konuya ilişkin rakamlar veren Bozdağ, ÖSYS'ye göre 64 ayrı alanda ek puan verildiğini dile getirdi. Meslek liseleriyle ilgili bu alanın kılavuzun Tablo-6C'nin ekinde yer alan alanları ilgilendirdiğini ifade eden Bozdağ, şunları kaydetti:

"8 Ağustos 2017 tarihinde açıklanan 2017 ÖSYS yerleştirme sonuçlarında aday yerleştirmelerinde kullanılacak puanlar belirlenirken, bu 64 alanın ikisinde, imam hatip liseleri ve sağlık astsubay hazırlama okulu mezunlarıyla ilgili dört yıllık değil önlisans yani iki yıllıklara ilişkin yerleştirmelerde bu okullardan mezun olanlara ek puan konularak puanlarının hesaplanması gerekirken ek puan yapılmadan hesaplama yapılmıştır. İtirazlar üzerine konu incelenirken bu yanlışlık ortaya çıkmıştır. Bunun üzerine güncelleme yapılmış, yeni sonuçlar da ilan edilmiştir. Bin 110 adayın ilan edilen yerleştirmesi değişmiştir, bin 628 aday ek puanı nedeniyle daha önce bir programa yerleşmemişken yerleşir duruma gelmiştir. Ek puanı dikkate alındığı için yerleşen bin 628 aday nedeniyle daha önce bu programa yerleştiği ilan edilen bin 499 aday ise yeni durumda herhangi bir programa puanı yetmediğinden yerleştirilememiştir."

Bu hatanın pek çok kişiyi etkilediğine işaret eden Bozdağ, ÖSYM Başkanlığının bunlarla ilgili gerekli idari tahkikatı yapacağını, sonuca göre değerlendirmenin yapılacağını söyledi.

"Haberi yapanlar yalan olduğunu biliyorlar"

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bozdağ, "Atatürk Orman Çiftliği arazisinin belli bölümünün Amerikan Büyükelçiliğine satıldığı yönünde bazı iddialar var. Bu iddialar doğru mudur?" şeklindeki soruya da şu yanıtı verdi:

"Atatürk Orman Çiftliği ile ilgili haber bayat bir haberdir. Bu konu, 2013 yılından beri ara ara Türkiye'nin gündemine getiriliyor. Daha önce bazı milletvekilleri tarafından yazılı soru önergesine konu edilmiş, tarım bakanlarımız ve ilgili bakanlarımız o yazılı soru önergelerine de cevap vermişlerdir. İhtiyaç duydukça hassasiyetleri kaşımak için bazı basın yayın organları ve bazı çevreler, bunları sürekli gündeme taşımaktadır. İşin aslı şudur; bu arsanın hukuken veya konum itibarıyla fiilen Atatürk Orman Çiftliği ile herhangi bir irtibatı yoktur. Atatürk Orman Çiftliğine veya Cumhurbaşkanlığı Külliyesine bitişik veya sınır bir yer de değildir. Burası Ankara ili Çankaya ilçesi Karakusunlar Mahallesinde özel mülkiyete konu taşınmazlar arasında bir yerdir. Halk arasında Çukurambar semti olarak bilinen semttedir. Eskişehir-Ankara yolunun biraz arkasında. Tam da yerini tarif etmeyeyim. Atatürk Orman Çiftliğinin sanki içinde, kenarında, ortasında bir yer Amerika Birleşik Devletleri Büyükelçiliği yapılsın diye onlara şimdi satılmış gibi haber yapılıyor, yalan haber. Haberi yapanlar yalan olduğunu biliyorlar ve bilerek yalan haber yapıyorlar. Tabi bu ahlaki değildir. Basın meslek etik ilkelerine de uygun değildir."

Muhabir: Enes Kaplan, Sinan Uslu,Zehra Aydın,Merve Yıldızalp