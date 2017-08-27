Kurban pazarında “drone“lu önlem

ERZURUM (AA) - FAHRETTİN GÖK - Erzurum'da polis ekipleri, besicilerin ve vatandaşların Kurban Bayramı öncesinde dolandırıcılık, hırsızlık ve yankesicilik gibi olaylarda mağduriyet yaşamaması için hayvan pazarında "drone" ile aralıksız gözlem yapıyor.

Doğu Anadolu Bölgesi'nin önemli hayvancılık merkezlerinden Erzurum'da, Kurban Bayramı'na sayılı günler kala canlı hayvan pazarlarındaki hareketlilik arttı.

Sabah erken saatlerde kurbanlıklarını canlı hayvan pazarlarına getiren besiciler, bir yıl boyunca besledikleri büyük ve küçükbaş kurbanlıkları satıp emeklerinin karşılığını almak için çabalıyor.

Büyükşehirler başta olmak üzere Türkiye'nin birçok iline her gün binlerce kurbanlığın sevk edildiği kente herhangi bir problemle karşılaşılmaması için de tüm tedbirler alındı.

Erzurum Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sıkı pazarlıkların yapıldığı hayvan pazarında olası bir problemle karşılaşılmaması için aralıksız nöbet tutuyor.

Asayiş Şubesi ekiplerinin sürekli devriye gezdiği ve pazara giriş çıkışları sıkı takibe aldığı alanda, Toplum Destekli Polislik Şubesi ekipleri de sahte para ve dolandırıcılık hususlarında vatandaşları konuşarak ya da broşürlerle bilgilendirmeye çalışıyor.

- Hayvan pazarı "drone" ile gözleniyor

Hayvan pazarında, her gün birlerce kurbanlığın alım, satımı ile sevkiyatının yapıldığını göz önünde bulunduran polis, tüm bu tedbirlere ek olarak "drone"lu takip uygulamasını başlattı.

Polis, alışverişin ve para trafiğinin yoğun olduğu pazarda yankesicilik, dolandırıcılık ve hırsızlık olaylarının yaşanabileceğini değerlendirerek, olası şüphelileri daha rahat tespit etmek amacıyla adeta "üçüncü göz" ile pazarı izliyor.

Tüm bu tedbirler sayesinde vatandaşların Kurban Bayramı'na kadar güvenli bir şekilde alışverişlerini yapmalarını sağlamaya çalışacak ekipler, olası şüphelileri de böylelikle daha rahat yakalamayı planlıyor.

- Besiciler memnun

Besici Yılmaz Acar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 30 yılı aşkın zamandır Erzurum'da esnaflık yaptığını belirterek, polisin kurbanlık satışlarının yoğun olduğu pazarda aldığı tedbirlerle yankesici, hırsız ve dolandırıcılara göz açtırmadığını gördüklerini belirtti.

Dolandırıcıların besicileri kandırıp hayvanlarını alabildiğini anlatan Acar, "Dolandırıcılar, besiciden kurbanlık alıp parasını daha sonra vermek bahanesiyle kimlik bırakabiliyor. Kimliği karakola götürdüğünüz bu kişinin en az 10 kişiyi dolandırdığı ortaya çıkıyor. Pazarda besiciler hayvanlarını bırakıp istirahate çekilebiliyor. Bir bakıyor ki hayvanı çalınmış. Ama emniyet ekipleri artık buna fırsat vermiyor. Drone ile tedbir alınması da çok güzel bir uygulama." dedi.

Besici Naif Kan da kurbanlık alım satımı ile uğraştığını ve maliyetlerin de yükseldiğini dile getirdi.

Polisin sahte para ve dolandırıcılık hususlarında broşür dağıtarak uyarılarda bulunduğunu aktaran Kan, hem kameralar hem de devriye ekiplerle yapılan uygulamalardan memnun olduklarını sözlerine ekledi.