Kurbanlık alacaklara 'resmi' uyarılar

İSTANBUL (AA) - İstanbul Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürü Ahmet Yavuz Karaca, vatandaşların aldıkları hayvanların kulak küpelerine, pasaportlarına, cinsiyetlerine ve doğum tarihlerine dikkat etmeleri gerektiğini belirterek, "Bakanlığımızın bunun için geliştirdiği ‘HaySag’ adlı telefon uygulamasını indirmelerini ve aldıkları hayvanların kulak küpe numaralarını bu yazılımdan takip etmelerini öneriyoruz." dedi.

Karaca, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Anadolu'nun çeşitli il ve ilçelerinden İstanbul'a getirilmesi için izin verilen tüm kurbanlıkların gerekli kontrollerden geçirildiğini, yine de vatandaşların hayvan alırken bazı hususlara dikkat etmeleri gerektiğinin altını çizdi.

Kulağında küpesi olan hayvanla ilgili her türlü bilgiyi, bakanlıkça geliştirilen bir program sayesinde birkaç dakikada öğrenmenin mümkün olduğunu dile getiren Karaca, "Vatandaşlarımızın kurbanlık alırken mutlaka hayvanın kulağında küpesi olup olmadığını iyi kontrol etmelerini istiyoruz. Bakanlığımız bunun için 'Hayvan Sağlığı ve Refahı (HaySag)' adlı akıllı telefon uygulaması geliştirdi. Vatandaşlarımızın HaySag uygulamasını telefonlarına indirmeleri ve aldıkları hayvanın kulak küpe numaralarını bu yazılımdan takip etmelerini istiyoruz. Hayvanın nereden geldiği, cinsinin ne olduğunu ve kaç yaşına girdiği, herhangi bir hastalık taşıyıp taşımadığına ilişkin tüm bilgiler burada yer alıyor. Onun için vatandaşlarımızdan bu programı telefonlarına indirerek gerekli sorgulamaları yapmalarını ısrarla tavsiye ediyoruz." diye konuştu.

Vatandaşın pazardan kurbanlık alırken hayvanın bakışlarının canlı, uzuvlarının tam ve tüylerinin mat olmamasına bakmaları gerektiğini hatırlatan Karaca, "Vatandaşlarımızın hayvanlarını, İl ve İlçe Kurban Hizmetleri Komisyonu'nun belirlendiği yerlerden almalarını, yine komisyonca belirlenen yerlerde kestirmelerini istiyoruz. İstanbul'da 206 satış, 785 adet de kesim yeri bulunmakta. Eğer alışveriş ve kesim işleri bu yerlerde gerçekleşirse daha iyi olur. Bir problem olduğunda anında müdahalede bulunmak, vatandaşın mağdur olmaması açısından önemlidir." ifadelerini kullandı.

Anadolu'nun çeşitli il ve ilçelerinden getirilip İstanbul'un Avrupa Yakası'na geçirilmek istenen izinli 17 bin büyükbaş ve 4 bin 800 küçükbaş hayvanın intikallerinin bitme aşamasında olduğunu söyleyen Karaca, kaçak geçişlerin engellendiğini belirtti.

Çamlıca Gişeleri ile Yavuz Sultan Selim Köprüsü bağlantılı Hüseyinlik Mahallesi ve Riva'daki kontrol noktalarından Avrupa Yakası'na geçirilmek istenen 4 bin civarındaki hayvanın geri döndürüldüğünü aktaran Karaca, şunları kaydetti:

"Her üç kontrol noktasından Anadolu'dan Avrupa Yakası'na hayvan geçirmek isteyen oldu. Ancak bunlara izin verilmedi. Avrupa Yakası'na kaçak yollarla sokulmak istenen 4 bin civarında hayvan geri döndürüldü. Bunlar Tuzla'da bir noktaya alındı ve gerekli kontrolleri yapıldı. Zaten Anadolu Yakası'na satılmaları konusunda izinli olan bu hayvanların Avrupa Yakası'na geçişlerine izin verilmedi. Kontrollerden sonra Anadolu'da satılmalarına müsaade edildi."

İl ve ilçe müdürlüklerindeki görevlilerin, mağduriyetlerin oluşmasının önüne geçmek için bayram boyunca 7/24 esasına göre çalışacaklarını söyleyen Karaca, etlerin saklanması ve muhafazası konusunda da önerilerde bulunarak sözlerini şöyle tamamladı:

"Bilindiği gibi Kurban Bayramı, her yıl 10 gün öne geliyor. Bu yıl malum olduğu üzere bayram 1 Eylül'de başlayacak. Eylül de çok serin değil. Et çabuk bozulan bir besin maddesi. O nedenle etin saklanması ve muhafazası ayrı bir önem arz ediyor. Gıda zehirlenmelerinin yaşanmaması için soğuk zincirine dikkat edilmesi gerekiyor. Vatandaşlarımız etlerin saklanması ve muhafazası konusunda dikkatli olsunlar. Etler, kesimi müteakip 15-20 derecede 5-6 saat dinlendirildikten sonra +4 derecede soğutulmadır."