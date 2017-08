Kurbanlıklara “beş yıldızlı otel“ konforu

ERZURUM (AA) - FAHRETTİN GÖK - Erzurum'daki pazarda satışa sunulan büyükbaş ve küçükbaş hayvanların konaklaması ile ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla kurulan "hayvan oteli", kurbanlıklar ve besicilere "beş yıldızlı" konfor sunuyor.

Türkiye'nin en önemli hayvancılık merkezlerinden Erzurum'un Aziziye ilçesi Kayapa Mahallesi'ndeki 70 bin metrekare alana kurulan ve 19 bin metrekare kapalı alana sahip Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Hayvan Satış Yeri'nde Kurban Bayramı dolayısıyla büyük bir yoğunluk yaşanıyor.

Erzurum başta olmak üzere Kars, Ağrı, Iğdır, Erzincan ve Ardahan'dan yıl boyunca besledikleri kurbanlıkları satmak için bu canlı hayvan pazarına gelen besiciler, emeklerinin karşılığını sıkı pazarlıklar sonucu sattıkları kurbanlıklarla almaya çalışıyor.

Pazarda, kentteki alıcıların yanı sıra İstanbul başta olmak üzere Kayseri, Ankara, Bursa gibi büyükşehirlere ve Karadeniz bölgesindeki illere de gönderilen kurbanlıkların satış mesaisi sabahın ilk ışıklarıyla başlıyor.

- AB standardında "hayvan oteli"

Hayvancılığın en önemli geçim kaynaklarının başında geldiği kentte kurulan bu pazarda, Kurban Bayramı ve hayvan sevkiyatlarındaki yoğunluk göz önünde bulundurularak besiciler ve getirdikleri büyükbaş ve küçükbaş hayvanlar için bir uygulama başlatıldı.

Bu çerçevede, kente bağlı ilçeler ve çevre illerden gelen besiciler ile getirdikleri büyük ve küçükbaş hayvanların bekletilmesi amacıyla Avrupa Birliği (AB) standartlarında "hayvan oteli" oluşturuldu.

Vergi mükellefi olan müteşebbislere kiralanan yerleşkede her biri 250 büyükbaş hayvan kapasiteli 3 kapalı ahır ve 2 bin 500 küçükbaş hayvan kapasiteli bir ahırdan oluşturulan alanda bakım, yemleme, yıkama ve temizlik anlamında her türlü imkan sağlandı.

Getirdikleri hayvanlarının yanından ayrılmak istemeyen besicilere de konaklama imkanının sunulduğu yerleşkede "hayvan oteli" olarak isimlendirilen bu yerlere bırakılan her büyükbaş hayvan için 10, küçükbaş hayvan için ise 1 lira günlük konaklama bedeli alınıyor.

Hayvanlarını yemlemenin yanı sıra bakım yapma imkanına da sahip olan besiciler, ihtiyaç durumunda küçük bir miktar ücret ödeyerek bu işleri görevlilere yaptırabiliyor.

- Geceliği bir liraya konaklama imkanı

Erzurum Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Müdürü Akın Üstün, AA muhabirine, Erzurum'da ruhsatlı bir havan pazarı olmadığını fark ederek bu eksikliği Türkiye'nin en büyük ve en modern hayvan pazarını yaparak çözdüklerini söyledi.

Hayvancılığın yoğun yapıldığı ilçelerin şehir merkezine uzak olduğunu belirten Üstün, "Erzurum'a Konya, Afyon, Ankara ve İstanbul başta olmak üzere Türkiye'nin her tarafından gelen hayvan alıcıları var. Bu insanlar hayvanlarını aldıklarında ya da satmak istediklerinde aynı gün sevk edemiyorlarsa barınma problemi yaşıyor. Bu problemi aşmak için canlı hayvan oteli yaptık." dedi.

Üstün, burada hayvanlar ve besiciler için tüm detayların düşünüldüğünü belirterek, şöyle devam etti:

"Hayvanların günlük konaklama ücreti 1 ila 10 lira arasında değişiyor. Vatandaş, hayvanını özel besleyecekse bunun maliyeti alacağı yeme göre değişiyor. Yem ve otu piyasa fiyatına veriyoruz. Pazarlarda genellikle fiyatlar karaborsa olur. Ama burada bir kontrol ve düzen var. Burası için 5 yıldız desek yeridir. Beş yıldızlı otelde bir insanın konaklamasında düşünülen ne varsa, biz de bu otelde besicilerin ve hayvanlarının bütün ihtiyaçlarını karşılıyoruz."

- "Yerleşkeye, otel olma vasfını kazandırdık"

Buradaki mülkiyet ve kontrolün Birliğe ait olduğunu fakat vergi mükellefi olan müteşebbislere kiralandığını aktaran Üstün, şöyle konuştu:

"Kiralarken de öyle serbest bırakılmamıştır. Çünkü burada önceliğimiz vatandaşa hizmettir. Vatandaş getirip hayvanının buraya bıraktığında isterse kendisi yemini alıp verebilir, isterse yem miktarını hancıya söyler ve parasını öder, onu handa çalışan işçiler o hayvana yedirir. Vatandaş 'Ben hayvanımı kendim besleyeceğim' derse gelip ihtiyacı kadar hayvanının otunu, kesif yemini alır, hayvanının önüne verir. Suyu hemen yanı başındadır. Öyle klasik ahırlar gibi bir sabah bir akşam su içsin değil, hayvanın suya ihtiyacı varsa 24 saat su içebilmelidir. Bunu düşünerek suluklar yaptırdık. Yemleme, bakım ve tımarları 24 saat yapılmaktadır. Yerleşkeye, sadece isim olarak kullanmak yerine otel olma vasfını da kazandırdık."

Akın Üstün, yerleşkede besici ve hayvanların rahat edebilmeleri için havalandırma sistemi kurduklarını ifade ederek, "Burada Avrupa Birliği standartlarında bir hayvan refahı vardır. Projemiz yeni ve modern projedir. Ahırlarımızın ikinci katında çoban evi var. Çobanlar da 24 saat buradadır, konaklama anlamında tüm ihtiyaçları karşılanmıştır." bilgisini paylaştı.