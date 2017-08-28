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Kurbanlıklarını cep telefonu üzerinden satıyor

- Edirne'de bir besici, kurban almak için zaman bulamayanlara, kurbanlıkların fotoğrafını akıllı telefon uygulaması yoluyla göndererek kolaylık sağlıyor

Kurbanlıklarını cep telefonu üzerinden satıyor

EDİRNE (AA) - Edirne'de bir besici, kurban almak için zaman bulamayanlara kurbanlıkların fotoğrafını akıllı telefon uygulaması yoluyla göndererek kolaylık sağlıyor.
Karaağaç Mahallesi'nde besi çiftliği bulunan Cesur Pakarda, kurban seçmeye vakti olmayan müşterileri için kurbanlık hayvanların fotoğraflarını, ağırlıklarını ve fiyatlarını "WhatsApp" uygulaması üzerinden iletiyor.
Kurbanlığını seçen kişinin, bayramda kesilmek üzere kurbanlığını ayırttığını belirten Pakarda, "mobil satışlara" kent merkezi ve şehir dışından talep geldiğini söyledi.
Bu yıl sattığı kurbanların yüzde 80'inin "mobil satışlar"la gerçekleştirdiğini belirten Pakarda, satışlardan ve fiyatlardan memnun olduğunu ifade etti.
Gelişen teknolojiye ayak uydurduğunu belirten Pakarda, şunları kaydetti:
"Çiftliğimize gelip de hayvan ayıran sayısı 10 falandır. Biz uzun zamandan beri bu işi yaptığımız için her yıl olduğu gibi bu yıl da WhatsApp üzerinden satış yapıyoruz. Müşterilerimiz bize ulaşıyor. Biz de telefonla hayvanın fotoğrafını çekip WhatsApp kanalıyla kendilerine atıyoruz. Elektronik kantarımız var. Kurbanlıkları kantara koyup kilosunun da fotoğrafını çekip kendilerine gönderiyoruz. Böyle olunca almak isterlerse kesimle ilgili görüşüyoruz. Şu anda çiftliğimizdeki hayvanların yüzde 80’ini Whatsapp üzerinden satıyoruz. Eskisi gibi tut elimi pazarlığı kalmadı. Pazarlıkta da müşteriyle Whatsapp üzerinden görüşüyoruz. Bu bizim de işimize geliyor. Bize kolaylık sağlıyor."
Kurbanlık satışında yapılan pazarlığın mobil olarak gerçekleştiğini aktaran Pakarda, kesim işlemi için vekaletin de WhatsApp yoluyla olduğunu belirtti.
Pakarda, küçükbaş kurbanlık fiyatlarının kilogramına göre 800 ile 1200 lira arasında değiştiğini kaydetti.

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Anahtar Kelimeler:
Üretici Cesur PakardaKurbanlıkKurban Bayramı
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