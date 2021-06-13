Küresel Isınma Kurultayı’na herkesten destek geldi

Ekonomi Gazetecileri Derneği yine iklim krizine karşı farkındalık çalışmasını dayanışla içinde gerçekleştiriyor. Etkinlikte bu yıl İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Hedefler için İş Dünyası Platformu Başkan Şükrü Ünlütürk, Garanti Bankası Genel Müdürü Yardımcısı Ebru Dildar Edin açılışta söz alacak.

Birinci oturumda Doğanlar Holding Yönetim Kurulu Başkanı Davut Doğan, BEEO Kurucusu Aslı Elif Tanuğur Samancı ve Cola Cola’dan Aykut Gülten konuşma yapacak. Bu oturumu Prof. Şevkinaz Gümüşoğlu yönetecek.

Son oturum ise Ekonomi Gazetecileri Derneği Başkanı Celal Toprak yönetecek ve forum şeklinde yapılacak bu oturumda TEMA’dan Metin Duruk. ÇEVKO’dan Berk Günşeber ve TEKSAN’da Rıdvan Öksüz konuşma yapacak.

Türkiye çapında sekiz yüzü aşkın üyesi olan Ekonomi Gazetecileri Derneği (EGD), pandemi sonrasında yakıcı bir sorun olduğu gerçeğinin herkes tarafından kabul edildiği iklim krizini Küresel Isınma Kurultayı’nda gündeme alıyor.

EGD hibrit olarak yapılacak bu önemli etkinlikte çevre konusunda duyarlı herkesi buluşmaya davet ediyor.

İklim krizine karşı Kamuoyunda farkındalık oluşturmak amacıyla bu yıl 15’incisini hibrit olarak yapılacak Küresel Isınma Kurultayı’nı “Pandeminin Küresel Isınmaya Etkileri ve Derinleşen İklim Krizi” başlığı gerçekleştirevek olan EGD’ye çok sayıda sivil toplum örgütü destek veriyor.

14 Haziran Pazartesi saat 14.00’te başlayacak olan etkinliğe aşağıdaki linkten ulaşmak mümkün olacak.

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https://zoom.us/j/92644268676?pwd=dWxPbnQ3WWI1bnpMMHJFakFkYUJBQT09

Meeting ID: 926 4426 8676 - Passcode: 950889