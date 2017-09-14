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Küresel ısınma orman yangınlarının mevsimsel süresini uzattı

- AÜ Ekoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Türe: - "Mevsimin kurak geçmesi, yağışın olmaması ve yüksek sıcaklık alevlerin ortaya çıkmasını kolaylaştırıyor. Küresel ısınma ve iklim değişikliği nedeniyle doğal orman yangınlarının mevsimsel olarak süresinin uzadığını görüyoruz" - "Küresel ısınma iklimlerin ritmini bozdu. Bu değişim sonucu kurak ve yağışsız dönemleri yeniden belirleyip, o zaman diliminde gerekli önlemleri almalıyız"

Küresel ısınma orman yangınlarının mevsimsel süresini uzattı

ESKİŞEHİR (AA) - Anadolu Üniversitesi (AÜ) Ekoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Cengiz Türe, mevsimin kurak geçmesi, yağışın olmaması ve yüksek sıcaklığın alevlerin ortaya çıkmasını kolaylaştırdığını belirterek, küresel ısınma ve iklim değişikliği nedeniyle doğal orman yangınlarının mevsimsel olarak süresinin uzadığını söyledi.
Türe, AA muhabirine yaptığı açıklamada, iklim değişikliğinin dünyada etkisini en acı şekilde gösterdiğini dile getirerek, mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklığının zeminin kuru ve dönemin yağışsız geçmesine neden olduğunu kaydetti.
Türkiye genelinde son dönemde orman yangınlarının arttığına dikkati çeken Türe, "Bu yangınlar insan faktörlü değilse mevsimin kurak geçmesi, yağışın olmaması ve yüksek sıcaklık alevlerin ortaya çıkmasını kolaylaştırıyor. Küresel ısınma ve iklim değişikliği nedeniyle doğal orman yangınlarının mevsimsel olarak süresinin uzadığını görüyoruz." diye konuştu.
- "Kurak ve yağışsız dönemler yeniden belirlenmeli"
Türe, iklim değişikliğiyle ilgili dünya genelinde tedbir alınması gerektiğinin altını çizdi. Sera gazının salınımını azlatacak önlemlerin alınmasının önemine değinen Türe, şöyle konuştu:
"İklim değişikliğini bugünden yarına tamamen engelleyemeyiz. Sera gazını şimdi tamamen kessek bile uzun yıllar bunun etkisi sürecek. Bu yüzden iklim değişikliğine uyumlu hale gelmeliyiz. Buna 'İklim değişikliğine adaptasyon' deniliyor. Küresel ısınma iklimlerin ritmini bozdu. Bu değişim sonucu kurak ve yağışsız dönemleri yeniden belirleyip, o zaman diliminde gerekli önlemleri almalıyız. İklim değişikliğine adapte olmalıyız ve ona karşı dirençli ve dayanıklı hale gelecek önlemleri almalıyız."

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İklim DeğişikliğiEskişehirAnadolu Üniversitesi
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