Kuruluşunun 87. yılına özel 87 hediye

Kuruluşunun 87’nci yılını adına yakışır bir kampanyayla kutlayan, Türkiye mobilya sektörünün lider markası Kelebek Mobilya; Milli Piyango çekilişiyle 87 kişiye birbirinden farklı hediye kazanma fırsatı veriyor. 31 Ekim 2022 tarihine kadar Türkiye genelindeki Kelebek Mobilya mağazalarından 20 bin TL ve katlarında alışveriş yapanlar, çekilişle toplam değeri yaklaşık 1,5 milyon TL’yi bulan 87 hediyeden birini kazanma fırsatı yakalayacak.

Her 20 bin TL’lik alışveriş için ayrı bir katılım şansı

Kampanyaya katılan bir kişi çekilişle 1 adet 2022 model BMW 1.18i Sport Line otomobil, 30 kişi 10 bin TL değerinde Kelebek Mobilya hediye çeki kazanma fırsatı yakalayacak. Kampanya ile ayrıca 10 kişi 10 bin TL değerinde Ses Joy Tur Tatil çeki, 30 kişi 5 bin TL değerinde LOVA Yatak hediye çeki, 16 kişi ise 5 bin TL değerinde Teknosa hediye çeki kazanabilecek. Her 20 bin TL’lik alışveriş için ayrı bir katılım şansının elde edileceği kampanya 31 Ekim 2022 tarihine kadar devam edecek.

Evleneceklere ve evini yenileyeceklere unutulmaz hediyeler

Kampanyayla ilgili açıklamalarda bulunan Kelebek Mobilya Marka Direktörü Serkan Kaplan, “Kelebek Mobilya olarak, kuruluşumuzun ilk gününden itibaren insanların hayallerini gerçekleştirdik, en güzel anlarında yanlarında olduk. Kullanıcılarımız da aynı şekilde bizim yanımızda oldu ve bizi tercih etti. Onlardan aldığımız gücü, 87’nci yılımızda hayata geçirdiğimiz kampanya ile yine kullanıcılarımızla paylaşmak istedik. 87’nci yılımızda 87 kişiye 87 hediye kampanyası bu fikirle doğdu. Kampanyamızın hediyelerini, evleneceklerin ve evini yenileyeceklerin hayallerini ve ihtiyaçlarını düşünerek belirledik. Otomobilden mobilyalara, ev ve teknolojik aletlerden tatil turlarına kadar birçok hediyenin yer aldığı kampanyamızla yeni yuva kuracak çiftlerin ve evini yenileyeceklerin hayatlarına güzel bir dokunuş yapmak istedik. Kelebek Mobilya olarak ürünlerimizle olduğu gibi hediyelerimizle de kullanıcılarımızın hayatlarında, evlerinde ve anılarında olmaya devam edeceğiz” dedi.

Kampanya detayları hakkında:

Bu kampanya Doğanlar Mobilya Grubu İmalat Sanayi Ve Ticaret A.Ş. tarafından Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü’nün 27.04.2022 tarihli ve E-40453693-255.01.02-E.19470 sayılı izni ile 17.05.2022(saat:00.01)-31.10.2022(saat:23.59) tarihleri arasında gerçekleştirilecektir. Kampanya tarihleri arasında Türkiye genelinde Kelebek Mobilya Mağazalarından 20.000 TL ve katları tutarında (her 20.000 TL için 1 şifreli kart) alışveriş yapıp kasalardan verilecek olan üstü kapalı katılım kartı üzerindeki şifreyi ad-soyad, adres, telefon no, satış sözleşmesi üzerindeki “Evrak Numarası” bilgileri ile birlikte www.kelebek.com (ücretsiz) internet sitesindeki ilgili alana eksiksiz olarak giren müşteriler kampanyaya katılacaklardır.

Kelebek Mobilya Hakkında: Türkiye'nin ilk panel mobilya ve mutfak üreticisi olan Kelebek, Cumhuriyet tarihinin en köklü sanayi kuruluşlarındandır. Kitlesel ve küresel bir marka olma hedefiyle Düzce’de 55 bin metrekare kapalı olmak üzere toplam 186 bin metrekarelik bir alanda üretimine devam eden kuruluş, bugün ürünlerini yurt içinde 200’ün üzerinde mağazada tüketicilerin beğenisine sunmakta, yaklaşık 30 ülkeye gerçekleştirdiği standart ve özel Kelebek ürünleri ihracatı ve yurtdışında yer alan konsept mağazalarıyla uluslararası pazarda da faaliyet göstermektedir.