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Lexus ‘Hibrit Teknolojisi’yle #evdekal mesajı veriyor

15 yıldan bu yana satışa sunulan ve kendi kendini şarj eden hibrit modelleri, ‘evde kal’ sürecinde birçok yaraya merhem oluyor.

Lexus ‘Hibrit Teknolojisi’yle #evdekal mesajı veriyor
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Premium otomobil markası Lexus, tüm dünyayı etkileyen koronavirüs salgını sürecinde evde kalarak iyi vakit geçirilebileceği mesajını, hibrit modelleri üzerinden veriyor. Lexus’un 2005 yılından bu yana satışa sunulan ve kendi kendini şarj eden hibrit modelleri, bu defa #evdekal mesajı ile insanların kendilerini dinlemeleri ve sürekli olarak ertelenen hobilerine odaklanabileceği konusunda ilham veriyor. YENİDEN KEŞFEDECEĞİZ Hazırlanan özel videoda, evde kalmanın bir fırsata dönüştürülebileceği vurgulanırken, hayalleri gerçekleştirmenin tam sırası olduğunun altı çiziliyor. Hibrit teknolojisiyle, insanları evde kalmaya çağıran Lexus, “Şimdilik evde kendinizi şarj edin, güzel günlerde #YenidenKeşfedeceğiz” sloganını kullanıyor.

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Anahtar Kelimeler:
Hibrit Teknolojisi
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