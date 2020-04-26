LG “Çocuğumu Koru”yor

Evde daha sık zaman geçirilen şu günlerde, çocukların teknolojik aletlere ve sosyal medya kullanımına olan ilgisi daha da arttı. Teknoloji çağının olmazsa olmaz aletlerini ve mecralarını kullanan çocukların, kötü niyetli kişilerin tuzağına düşmesi ise bu çağın en büyük sosyal problemlerinden bir tanesi. Ebeveynlerin en ufak bir dikkatsizliği ya da bilgisizliği ise, geri dönülemez olaylara yol açabiliyor.

Modern yaşamın gerekleriyle birlikte ortaya çıkan en büyük sorunlardan biri olarak nitelendirilen sanal tehlikeler konusuna el atan LG Türkiye, bu konuda bilinç yaratmak, ebeveynlerin bu alanda kendilerini geliştirmelerini ve farkındalıklarını üst seviye çıkartmalarını sağlamak amacıyla “Çocuğumu Koru” projesini başlatıyor. Konusunda uzman isimleri www.cocugumukoru.com çatısı altında bir araya getiren LG Türkiye, güvenli internet, siber güvenlik, siber zorbalık, internet etiği, internet iletişiminin gizliliği, dijital vatandaşlık, dijital oyunlar, dijital çağ okuryazarlığı ve dijital bağımlılık konularında önemli bir kaynak yaratıyor. Ebeveynleri hem bilgilendiren hem de sanal tehlikeler karşısında hukuksal boyut da dahil olmak üzere, ne tür önlemler alabilecekleri konusunda yol gösteren www.cocugumukoru.com ilerleyen dönemde, ailelerin bir araya gelerek fikir alışverişinde bulunacakları bir platform niteliği de kazanacak.

www.cocugumukoru.com üzerindeki uzman görüşleri sürekli olarak güncellenerek, daha çok ailenin sanal tehlikelerden haberdar olmasına, böylelikle çocuğunu bu tehlikelerden korumasına katkı sağlanacak. www.cocugumukoru.com platformuna görüş ve yönlendirmeleriyle destek olan uzmanlar arasında; Klinik Psikolog Diana Güler, Teknoloji Yazarları Rafiye Nur Göl, Feyzullah Taner Cansever ve LG Türkiye Kurumsal Pazarlama Müdürü Erkan Terzi bulunuyor.

‘BU SİSTEMİ BİLMEK ZORUNDAYIZ’

“Çocuğumu Koru” projesi ile ilgili bilgi veren LG Türkiye Kurumsal Pazarlama Müdürü Erkan Terzi, şöyle konuştu: “Bizler anne ve babalar olarak bu sistemin nasıl çalıştığını bilmek zorundayız. Çocuklarımızın neyi nasıl yaptıklarını, neden yaptıklarını, hangi uygulamaları kullandıklarını, hangi oyunları oynadıklarını ve ne tür reklamlar izlediklerini bilmek zorundayız. Çocuğumu Koru projesi bizler için rehber olması amacıyla hazırlandı. Hem uzmanların bilgilendirme yazılarına hem de LG Türkiye ekibinin dijital deneyimleri ile harmanlanmış yazıları sizlerle paylaşmaya bu platform üzerinden devam edeceğiz. İsteğimiz Çocuğumu Koru Platformunun interaktif bir alan olarak kullanılması” dedi.