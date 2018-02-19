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Lider banka oldu!

Yapı Kredi, Yıldız Holding sendikasyon kredisi için yetkilendirilmiş lider düzenleyici banka oldu.

Lider banka oldu!

İSTANBUL (AA) - Yapı Kredi, Yıldız Holding’in kredi kullanım stratejilerindeki değişiklik doğrultusunda düzenlenecek sendikasyon kredisi için “Yetkilendirilmiş Lider Düzenleyici Banka” olarak seçildi.
Yapı Kredi açıklamasında, "Türkiye ekonomisini güçlü kılmayı ve Türk markalarını daima desteklemeyi hedefleyen Yapı Kredi olarak Yıldız Holding’in kredi kullanım stratejilerindeki değişiklik doğrultusunda düzenlenecek sendikasyon kredisi için 'Yetkilendirilmiş Lider Düzenleyici Banka' olarak seçilmiş bulunmaktayız. Kurulduğumuz 1944 yılından günümüze kadar olduğu gibi bundan sonra da ülkemiz ekonomisine değer katan tüm firmaları desteklemeye devam edeceğiz." ifadelerine yer verildi.

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