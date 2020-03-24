Limon ferahlığı ile hijyen ihtiyacına cevap veriyor

Geleneksel kokularıyla her zaman bayramın müjdecisi olan kolonya Sinoz farkıyla yeniden yorumlanıyor. Tüketicisinin ihtiyaçlarına yönelik ürünleri, kaliteli üretim anlayışı ile birleştiren Sinoz, 80° limon kolonyası üreterek hijyen ve hoş kokuları bir arada sunuyor.

İlhamını limon bahçelerinden alan Sinoz Limon Kolonyası, içeriğindeki alkol oranıyla da hijyene katkı sağlıyor. Hem evde hem de ofiste kullanım kolaylığı sunan özel cam şişesiyle herkesin tercihi oluyor.

İlhamı limon bahçelerinden

Sinoz, 2008 yılından bu yana tüketicisinin ihtiyacına yönelik üretimleriyle fark yaratıyor. Son zamanlarda yaşanan salgın için harekete geçen marka, kaliteli üretim anlayışını hijyen ihtiyacı için birleştirerek, kolonya üreticileri arasına katılıyor.

Sinoz 80° Limon Kolonyası ile hem limon ferahlığı hem de hijyen ihtiyacına cevap veriyor. İlerleyen süreçlerde farklı esanslar ile kolonya severlerin tüm taleplerine karşılık vermeye hazırlanıyor.