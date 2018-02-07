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Los Angeles Times 500 milyon dolara satıldı

- ABD'nin önemli gazetelerinden Los Angeles Times, bölgedeki milyarder iş adamlarından Soon-Shiong tarafından satın alındı

Los Angeles Times 500 milyon dolara satıldı

WASHINGTON (AA) - ABD'nin önemli gazetelerinden Los Angeles Times'ın, bölgenin önde gelen iş adamlarından biyoteknoloji milyarderi Patrick Soon-Shiong tarafından 500 milyon dolara satın alındığı bildirildi.
Los Angeles Times'ın ana şirketi olan Tronc'tan yapılan yazılı açıklamada, 136 yıllık gazetenin yeni sahibinin belli olduğu kaydedildi.
Açıklamaya göre Los Angeles Times, 500 milyon dolar nakit karşılığında bölgenin önemli iş adamlarından biyoteknoloji milyarderi ve aynı zamanda doktor olan Soon-Shiong'a ait Nant Capital adlı şirkete satıldı.
Anlaşma gereği San Diego Union-Tribune ve bazı diğer yerel medya unsurlarının da yeni sahibinin kontrolüne geçtiği ifade edildi.
Satışla ilgili ilk açıklamasında milyarder Soon-Shiong, "Los Angeles Times'ın ödüllü gazetecilik geleneğini olduğu gibi sürdüreceğiz." yorumunu yaptı ve gazetede köklü bir değişiklik yapmayı düşünmediğini belirtti.
Son dönemde gazete içinde bazı sorunlar yaşanmış, gazetenin yayıncısı hakkındaki cinsel taciz iddiaları sonrasında ücretsiz izne çıkarılmış, gazetenin idaresi 3 editöre bırakılmış ve tüm bu gelişmelerin ardından ocak ayında gazete çalışanları sendikalaşmak için oylama yapmıştı.
Yaklaşık 20 yıldır Chicago bazlı bir yayın grubunun elinde olan Los Angeles Times, ABD'de batı yakasının en büyük gazetesi olarak biliniyor ve topladığı 44 Pulitzer Ödülü ile tanınıyor.
NBA takımlarından Los Angeles Lakers'ta da hissesi bulunan ve "ABD'nin en zengin doktoru" olan Güney Afrika doğumlu Soon-Shiong'un, 8 milyar dolarlık bir servetinin olduğu tahmin ediliyor.

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