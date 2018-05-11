LPG Derneği'nde yeni yönetim Enerji alanındaki en köklü ve etkin STK’lar arasında yer alan Türkiye LPG Derneği’nde Genel Sekreterlik görevine, sektörün deneyimli isimlerinden Cem Önce getirildi.









13 Mart 2018 tarihinde gerçekleştirilen 43. Olağan Genel Kurulu’nda Dernek Yönetim Kurulu Başkanlığı’na Eyüp Aratay’ın seçilmesiyle Yönetim Kurulu yenilenen Türkiye LPG Derneği’nde Genel Sekreterlik görevini üstlenecek isim de belirlendi. Türkiye LPG Derneği (TLPGD) Genel Sekreterlik görevine 2 Mayıs 2018 itibari ile LPG sektörünün tecrübeli isimlerinden Cem Önce atandı.



TLPGD’nin bir STK olarak sektörün sağlıklı gelişimi ve bugünkü dünya çapında önemli bir pazara dönüşümünde sağladığı değerli katkılara dikkat çeken Türkiye LPG Derneği Başkanı Eyüp Aratay, “Derneğimiz, önümüzdeki süreçte de kamuya, ülkeye ve sektörüne katkılarını daha da güçlendirerek sürdürmeyi hedeflemektedir. Sektörümüzün deneyimli isimlerinden Cem Önce’nin de Genel Sekreter olarak aramıza katılması, bu sürece yönelik çalışmalarımızı daha da güçlendirecektir” dedi.







Bilgi ve tecrübenin en etkin şekilde kullanılmasına olan inancını dile getiren Cem Önce de, “28 yıllık kariyerim boyunca, edindiğim her deneyimi, ulaştığım her bilgiyi en doğru şekilde kullanmaya çalıştım ve halen bu doğrultuda çalışmalarıma devam ediyorum. Bu açıdan üyesi bulunduğum ve sektörü tüm yönleri ile kucaklayan en aktif derneklerden biri olan Türkiye LPG Derneği’nde Genel Sekreter olarak görev almam, benim için özel anlamlar taşıyor. Önümüzdeki dönemde de dernek olarak, sektörümüz, ülkemiz ve LPG kullanıcıları açısından önemli kazanımlar elde edeceğimize inanıyorum” dedi.







Cem Önce









Kariyerinde TOBB Otogaz Komite Başkanlığı ve Türkiye LPG Derneği üyeliği görevlerini de üstlenen Cem Önce, eğitimini Kabataş Erkek Lisesi’nin ardından ODTÜ – Ekonomi Bölümü’nden 1989 yılında mezun olarak tamamladı. Kariyerine 1990 yılında Türkiye Ekonomi Bankası’nda başlayan Önce, 1991 Mobil Oil de görev almaya başlamasıyla enerji sektörüne adım atmış oldu. 1996 yılında BP şirketine transfer olan Cem Önce finans, satış ve pazarlama alanlarında çalıştı. BP bünyesinde; Strateji, Planlama, Performans, Satış ve Pazarlama bölümlerinde üst düzey yöneticilik yapan Önce, 2005-2013 yılları arasında BP Gaz Yönetim Kurulu üyeliğini eş zamanlı olarak yürüttü, sonrasında 2013 -2016 yılları arasında, OTEKO'nun kurduğu PETGAZ LPG şirketinde Genel Müdürlük yaptı. İyi derecede İngilizce bilen Cem Önce, evli ve bir çocuk babasıdır.









INSEAD’da çeşitli yöneticilik eğitimlerini tamamlayan Cem Önce, “Stratejik Liderlik” ve “ Stratejik Müşteri Yönetimi ” konularında Istanbul Business School (IBS) bünyesinde eğitim vermektedir. Bununla beraber Önce, bireysel Koçluk ve Mentorluk yapmakta, ayrıca StartersHub kuluçka merkezi üstünden, yeni girişimcilere işlerini geliştirmek için, Startup Mentoru sıfatıyla destek olmaktadır. EMCC ve TKYD Derneklerine üye olan Cem Önce, bu kuruluşların çeşitli alt gruplarında görev almaktadır.



