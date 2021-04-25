Madenin başkanı gençlere tavsiyelerde bulundu

Kübra Aslan yazıyor - İstanbul Maden ihracatla Birliği Başkanı Aydın Dinçer 24 Nisan Cumartesi saat 21.00’dei başlayan online toplantıda Harran Üniversitesi’nin konuğu oldu. Bilim ve İnovasyon Kulübü tarafından organize edilen etkinlikte Başkan Aydın Dinçer gençlere önerilerde bulundu.

Dinçer başarılı bir eğitim iş dünyasına giden başarı için ilk adım olduğunu belirterek şunları söyledi:

“Türkiye’nin en büyük avantajlarından biri gençler… Genç bir nüfusa sahibiz. Bu tür toplantılara katılınca geleceğe yönelik umutların artıyor. Gençlerimiz çok başarılı. Daha da başarılı olmaları için dikkat etmeleri gereken bazı hususlar var. Öncelikle sevdikleri bir alanı ve işi tercih etmeleri gerekiyor. Severek eğitim, severek yapılan iş başarını yolunu açar. Sonrasında toplum faydası çok önemli. Topluma faydalı işler yapmalıyız. Ülke menfaatlerini öne geçirmeliyiz,. O zaman hep birlikte mutlu oluruz. Bir de okulda alınan teorik bilgileri mutlaka pratikle birleştirmeliyiz. Bu da iyi bir staj ile olur. Staj çok önemli. Bir de öğrenmeye açık olmalıyız. Herkesten bir şeyler öğrenmek için zihnimizi açık tutmalıyız.

Aydin Dinçer iş hayatında takım ruhunun da önemine değinerek, “Bireysel değil takım ruhu ile hareket etmeliyiz. Birlikten kuvvet doğar. El ele vererek herşeyin üstesinde gelebiliriz” dedi.