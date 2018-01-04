Mahsur kalan keçileri AFAD ekibi kurtardı

BOLU (AA) - Bolu'nun Seben ilçesinde uçurumdan inerken mahsur kalan 4 keçi, İl Afet ve Acil Durum Yönetimi Müdürlüğü (AFAD) ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı.

Alınan bilgiye göre, Seben ilçesi Yuva köyü Çeltikderesi mevkisinde Hasan Çelik'e ait 4 keçi, yaklaşık yüz metre yüksekliğindeki uçurumdan inerken mahsur kaldı.

Durumu fark eden Çelik, AFAD ekiplerinden yardım istedi. Olay yerine gelerek kurtarma çalışması başlatan 5 kişilik ekip, güvenlik tedbirlerini alarak halatlar eşliğinde uçurumdan aşağı indi.

Ekipler, zorlu inişin ardından keçileri mahsur kaldıkları yerden halatlara bağlayarak yukarı çekti.

Herhangi bir sakatlıkları bulunmadığı tespit edilen hayvanlar daha sonra sahibine teslim edildi.