Makarna Sanayicileri uyardı: Müdahale edilmeli

Makarnalık buğday ekim alanlarının azalması ve olumsuz iklim şartlarının etkisiyle 2019 hasat sezonunda rekolte azalmasına rağmen, uluslararası hububat pazarında da belirleyici etkisi olan Toprak Mahsulleri Ofisinin aldığı düzenleyici tedbirler ve sektörümüzle işbirliği içerisinde yaptığı müdahaleler ile hammadde temininde herhangi bir zorluk yaşanmadan bu hasat sezonuna ulaşılmıştır.

Sektörümüzün iç ve dış pazardaki büyümesiyle günden güne buğday ihtiyacımız artmaktadır. Pandemi dönemi, buğdayın stratejik önemini ve olağanüstü dönemlerde ulusal gıda güvenliğimizin teminatı olduğunu, buğday ihracatçısı ülkelerin hububat ofisleri aracılığıyla bu dönemde aldığı önlemler dikkate alındığında, buğday arzının devamlılığı ile TMO stoklarının yeterliliğinin önemini bir kez daha ortaya çıkarmıştır.

Pandemi döneminde iç talepte artış olmasına rağmen, gerek sektörümüzün Ramazan öncesi oluşan yeterli stok seviyesi, gerekse TMO'nun piyasa düzenleyici rolüyle iç piyasaya yönelik olarak yaptığı makarnalık buğday satışlarının etkisiyle iç piyasada yoğun makarna talebi fiyatlarda herhangi bir artış olmadan karşılanabilmiştir.

Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından %22 artışla açıklanan 2020 dönemi TMO hububat müdahale alım fiyatları gerek çiftçiler gerekse de sektörümüz tarafından memnuniyetle karşılanmıştır. Güneydoğu Anadolu Bölgesinde makarnalık buğday hasadı tamamlanmış olup rekolte geçen yıllara göre oldukça artmıştır. İç Anadolu Bölgesinde hasat yeni başlamış olmakla beraber rekoltenin geçen yıl kadar olacağı ve kalitenin daha iyi olacağı tahmin edilmektedir. TMO'nun ve sektörümüzün buğday alımları kaliteye göre belirlenen fiyatlarla devam etmektedir.

Malumları olduğu üzere; Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş (TÜRKŞEKER) bu yıl Nisan ayında münavebe sistemine (nöbetleşe ekim) göre pancardan sonraki iki yıl aynı tarlada farklı ürün ekmek zorunda olan çiftçilere destek olmak amacıyla pancar üreticisiyle yürüttüğü sözleşmeli tarım uygulamasını başta hububat olmak üzere genişletme kararı almış, 2020 yılı hububatının depolanması konusunda da TMO ile işbirliği protokolü imzalamıştır.

Pancar üretimindeki tecrübesi nedeniyle TÜRKŞEKER'in hububat üretiminde sözleşmeli tarım modeline geçmesi, ihtiyacımız olan kalite ve miktarda hammaddenin öz kaynaklarımızla üretimine katkı sağlayacağından, sektörümüzce de memnuniyetle karşılanmıştır. Nitekim TÜRKİYE MAKARNA SANAYİCİLERİ Derneğimiz de sözleşmeli tarım modeli ile üretim yapmak üzere Tarım Kredi Kooperatifleri Birliği ile işbirliği protokolü imzalamış ve çalışmalara başlamıştır.

Ancak halihazırda TÜRKŞEKER temsilcileri, pancar üretimi dışındaki çiftçilerde dahil olmak üzere TMO ve sanayici fiyatlarından makarnalık buğdayda %4 oranında fazla fiyat teklifi vererek piyasadan makarnalık buğday toplamakta, fiyatların anormal derecede yükselmesine neden olmaktadır. Öte yandan piyasadan yüksek fiyatlarla topladığı makarnalık buğdayı hangi amaçla kullanacağı ve nasıl bir satış yöntemi izleyeceği konusunda bir açıklama yapmadığından sektörümüzde tedirginliğe yol açmaktadır. Başlangıçta sözleşmeli Pancar çiftçisini desteklemek ve hububat ekim alanlarını arttırmak adına iyi niyetle başlayan proje rotasından çıkarak hiç istenmeyen gelişmelere sebep olmuştur.

Bu alımların piyasada yükselme yaşanacağı fikrine sebep olması nedeni ile de ilgili- ilgisiz şahıs ve firmalar ucuz kredi kullanarak stokçuluk faaliyetlerine başlamıştır.

Mevcut alımların yüksek fiyat vererek devam etmesi halinde, makarnalık buğday fiyat artışının; iç piyasa makarna fiyatlarına yansıyacağı ve enflasyonu tetikleyeceği aşikardır.

Yukarıda belirtilen hususlar çerçevesinde, TÜRKŞEKER'in sözleşmeli alım dışında buğday ticareti faaliyetlerini ve TMO tarafından uygulanan fiyatların önce %2 sonrasında ani bir kararla %4 üzerinde istikrarı bozucu alımlarının durdurulmasını sektörümüz ve kamuoyu adına talep etmekteyiz.