- “Makedonya ile Türkiye arasında köprü olmak için buradayız”

ÜSKÜP (AA) – CİHAD ALİU - Halkbank AD Skopje'nin (Halkbank Üsküp) İcra Kurulu Başkanı Bilal Sucubaşı, Makedonya ile Türkiye arasında köprü olmak için ülkede bulunduklarını söyledi.

Sucubaşı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bankanın çalışmaları ve hedefleri ile Türkiye- Makedonya arasındaki ticari gelişmeleri değerlendirdi.

Halkbank’ın İK banka ve Demir Halkbank adında iki bankayı devralarak 2011 yılında Makedonya’da faaliyet göstermeye başladığını anımsatan Sucubaşı, bu tarihten itibaren de istikrarlı bir büyüme performansı sergilediklerini belirtti.

İlk olarak faaliyet göstermeye başladıklarında sektörde ilk 8 banka içinde yer aldıklarını söyleyen Sucubaşı, bugün kat ettikleri mesafe sonucunda dördüncü sıraya kadar yükseldiklerini vurguladı.

Sektördeki farkındalığı müşteri memnuniyeti üzerine kurguladıklarını kaydeden Sucubaşı, 1938 yılında kurulan ana bankanın tüm tecrübelerinden yararlanarak vizyonunu Makedonya’ya taşıdıklarını söyledi.

Bankacılık sektöründe her alanda öncü olmayı hedeflediklerini belirten Sucubaşı, “Bu bağlamda VİSA Platinum kart öncü olduğumuz alanlardan birisi. VİSA’nın Platinum debit kartı olarak Makedonya piyasasında ilk ürünü sunan bankayız. VİSA ile birlikte bu kartı Makedonya piyasasına ilk sokan olmaktan dolayı mutluyuz. Bu kart oldukça da fazla ilgi gördü.” dedi.



- “Asıl işimiz KOBİ’lere destek sağlamak”



80 yıllık tecrübelerine dayanarak asıl işlerinin Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelere (KOBİ) destek sağlamak olduğunu anlatan Sucubaşı, Türkiye’deki tecrübeyi, Makedonya’da finansmana ulaşmakta güçlük çeken ve ülkenin kalkınması için temel taşlardan birisi olan KOBİ’lere bu bilgi birikimini aktarmaya çalıştıklarını belirtti.

Bununla ilgili oluşturdukları belli ürünlerinin bulunduğunu aktaran Sucubaşı, “ESNAF, RAAT ve PROMO PLUS olarak isimlendirdiğimiz KOBİ’lerin ihtiyaçlarını karşılayacak, onları bir nevi değirmenlerine su taşıyacak, kısa ve uzun vadedeki sorunlarını çözecek finansman paketleri sunmaktayız. Halkbank olarak portföyümüzün yüzde 98’ini KOBİ’ler oluşturmakta. Mutlaka bireysel ve büyük montanlı kredilere destek olmakla birlikte temel hedefimiz ağırlıklı olarak KOBİ’ler olduğu için portföyümüzü bu doğrultuda bunlardan oluşturmuş durumdayız.” şeklinde konuştu.

Makedonya’daki bankacılık sisteminin kendi büyüklüğü ölçüsünde dünyadaki bankacılık sistemindeki bütün gelişmeleri yakından takip edip hareket edebilen dinamik bir sektör olduğunu vurgulayan Sucubaşı, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Makedonya’daki bankacılık sektörünün, özellikle Balkan ülkeleriyle karşılaştırıldığında, çok daha iyi durumda olduğunu düşünüyorum. Bankacılık sektörü Makedonya’da daha sağlam temellere oturmuş durumda, sektör kontrolü çok daha sağlıklı yapılmakta, bu bağlamda da sektör oyuncuları gerek öz sermaye katkıları gerekse prosedürler noktasında, gereken özen ve ehemmiyeti göstermektedirler.”



- “Makedonya ile Türkiye arasında köprü olmak için buradayız”



İki ülke arasındaki ilişkilere de değinen Sucubaşı, “Makedonya ile Türkiye arasında köprü olmak için buradayız.” dedi.

Türkiye ile Makedonya arasındaki ticari hacmin yeterli olmadığını düşündüklerini kaydeden Sucubaşı, “Şu anda 460 milyon avro civarında olan dış ticaretimizin en kısa sürede 1 milyar avroya çıkarılması temel hedeflerimizden. Bunun yapılabilmesi için de doğru tanıtım doğru bilgilendirmenin yeterli olacağı kanısındayım. Çünkü Makedonya Balkanlar’ın ortasında Avrupa’ya çok yakın bir ülke. Lokasyon olarak İpek Yolu güzergahında. Bu bağlamda buraya yatırım yapacak sadece Türkiye değil tüm dünya yatırımcılarına çok ciddi bir avantaj sağlayacağını düşünüyorum.” değerlendirmesinde bulundu.

Temel amaçlarının Makedonya bankacılık sektörüne hep ilkler ve en gelişmiş teknolojileri taşımak olduğunu vurgulayan Sucubaşı, şimdiye kadar sundukları hizmetleri geliştirerek daha hızlı bir şekilde Makedonya’da yaşayan tüm müşterilerine sunma noktasında azimli olduklarını söyledi.

Halkbank olarak 2017 yılında oransal olarak en fazla kredi veren, en fazla mevduat toplayan, yeni şube açan ve yeni personel istihdam eden bir banka olduklarını belirten Sucubaşı, Halkbank’ın önümüzdeki dönem ilk üç banka içerisinde yer alması için gayret sarf edeceklerini söyledi.