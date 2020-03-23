Mali müşavirler ve muhasebeciler risk altında

Ülkemizi de etkisi altına alan korona virüsü nedeniyle “Ekonomik İstikrar Kalkanı” paketi açıklanmıştı. Bu kapsamda stopaj, KDV, SSK gibi bildirim ve beyannamelerinin beyan edilme sürelerinin uzatılmamasına karar verildiği belirtilmişti. Bahadır Baş ise; yapmış olduğu açıklamada 26 Mart’ta teslim edilmesi gereken beyannamelerin ertelenmesini istedi.

Bütün mesleklere evinde kal çağrısı yapılırken, mali müşavirlerin beyannamelerini 26 Mart’a kadar teslim etmesi gerektiğini belirten Bahadır Baş, “Yeni tip korona virüsle mücadele kapsamında 65 yaş üzeri vatandaşlarımız için sokağa çıkma yasağı ilan edildi. 65 yaş üzerinde Ordu’da bürosu olan 40 tane mali müşavir var. Onlar ne yapacak? Evde kal çağrısına nasıl uyacak?” dedi.

Belgeler üzerinde virüsün 4 gün yaşadığını ve bu durumda mali müşavirlerin ve muhasebecilerin ciddi tehdit altında olduğunu vurgulayan Bahadır Baş, şubat ayı beyannamelerinin mart ayının 26’sına kadar muhtasar, SGK, KDV bildirimlerinin verilmesi talep edildiğini ifade etti. Bu belgeleri elektronik ortamda değil, herkesin elleri ile dokunarak, bilgisayara kaydetmek sonra da dosyaya takmak durumunda olduğunu söyledi ve beyanname sürelerinin ertelenmesini istedi.

TÜRMOB Yönetim Kurulu ve 85 Oda Başkanının da imzaladığı “ÖNCE İNSAN” başlıklı bir açıklamayı #BeyanlarUzatılsın hashtagi ile sosyal medya üzerinden paylaştı.