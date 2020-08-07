Mali müşavirlere yeni yetki

Serbest muhasebeci mali müşavirlerin (SMMM) yeminli mali müşavirler gibi kurum raporu düzenleyebilmeleri konusundaki yasal düzenleme 31189 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı. Yapılan değişikliklerle, SMMM’ler de Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu’na hazırlanan mali raporlarda, proje harcamaları değerlendirme raporu düzenleme yetkisine sahip oldular. Yeminli Mali Müşavirlerin (YMM) bu konudaki yetkileri ise aynı şekilde devam ediyor. TÜBİTAK tarafından onaylanan Ar-Ge projelerinin mali raporları olarak nitelendirilen Ar-Ge harcama raporunu ( AGY-500 ) isteyen kuruluş SMMM ile isteyen kuruluş YMM ile rapor düzenleyebiliyor.

Ar-Ge ve teşvik mevzuatı kritik

TÜBİTAK Teknoloji ve Yenilik Destek Programlarına İlişkin Yönetmelik hakkında görüşlerini bildiren IFASTURK Mali Müşavirlik ve Denetim Kurucusu Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Mesut Şenel, “Yapılan düzenleme ile serbest muhasebeci mali müşavirlere de yeminli mali müşavirler gibi mali rapor düzenleme yetkisi tanındı. Raporda yanlışlık yapmanın ağır cezada yargılanmaya kadar giden sonuçlarıyla karşılaşmamak için rapora başlamadan önce hazırlanan fizibilite raporu, kurumlar vergisinin Ar-Ge konusundaki düzenlemeleri ile Ar-Ge ve teşvik mevzuatı usul ve esasları dikkatle incelenmeli” ifadelerine yer verdi.

Raporda hata bulunması destek iptaline yol açıyor

Yapılan düzenlemede, kuruluşa ait mali raporun mevzuatına göre değerlendirilmesi sonucu, TÜBİTAK’ın belirlediği biçime uygun olarak SMMM veya YMM tarafından Mali Müşavirlik Proje Harcamaları Değerlendirme Raporu hazırlanması noktası dikkat çekiyor. Raporda herhangi bir hata bulunması veya mali müşavirin yanıltıcı bilgi vermesinden dolayı kuruluşa yapılan haksız veya fazla ödemenin TÜBİTAK tarafından anlaşılması halinde, söz konusu desteğin geri alınması gündeme gelebiliyor. Desteğin geri alınması sürecinde mali müşavirin kuruluşlarla birlikte müştereken ve müteselsilen sorumlu olduğu açıkça ifade ediliyor.