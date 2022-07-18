Mardinli üreticiler ABD’nin radarına girdi

Mardin’den dünyaya yapılan ihracatın 2022 yılının ilk yarısında yüzde 30,9 artarak 532,7 milyon dolara ulaştığını hatırlatan MARİŞ Başkanı Abdülkadir Akkuş, gıda fiyatları artarken Mardin’in dünyayı beslemeyi sürdürdüğünü ifade etti. Akkuş “Mardin’in en büyük ihracat pazarı olan Irak’ı, bu yıl ABD izledi. Dünyanın en büyük ithalatçısı olan ABD, Mardinli firmalarımızı radarına almış durumda” dedi.

Mardinli üretici ve ihracatçıların çatı kuruluşu Mardinli İş Adamları Derneği (MARİŞ) Başkanı Abdülkadir Akkuş, TİM’in verilerine göre; 2022 yılının ilk yarısında Mardin’in ihracatının yüzde 30,9 artışla 532,7 milyon dolara ulaştığını ifade etti. Rakamların Mardinli firmaların dünya pazarından aldığı paydaki artışını teyit eder nitelikte olduğunu belirten Akkuş, “2022 yılının ilk yarısında Türkiye’nin ihracatının geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 19,4 arttığını görüyoruz. Mardinimizin ihracatının Türkiye’nin ihracatından daha hızlı büyümesi ve yıl sonuna yönelik yeniden 1 milyar doların üzerinde bir değere yükselecek olması sevindirici. Özellikle bazı sektörlerde ve ülkelerde dikkat çekici yükselişler var. Bu da Mardinli firmaların dünya pazarlarından aldığı payın hızla arttığını gösteriyor. Mardin’in Türkiye’nin toplam ihracatından aldığı pay ise yüzde 0,4 olarak gerçekleşti. Bu rakamı yukarılara çekmemiz konusunda mesafe kat etmemiz gerekiyor” dedi.

Mardin, dünyayı hububat ve bakliyatla besliyor

Mardinli firmaların Mezopotamya’nın verimli topraklarından elde ettiği tarımsal hammaddeleri işleyerek katma değerli ürünlere dönüştürdüğünü ifade eden Akkuş, Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle dünyada gıda fiyatları hızla artarken Mardin ilinin dünyayı beslemeyi sürdürdüğünü belirtti. Mardin’in yılın ilk yarısında yüzde 63,7 artışla yaklaşık 297 milyon dolarlık hububat, bakliyat ve yağlı tohumlar ihracatı gerçekleştirdiğini kaydeden Akkuş “Aynı periyotta 60 milyon doları aşan hazır giyim ve konfeksiyon ile 40 milyon doları bulan çimento, cam, seramik ve toprak ürünleri diğer öne çıkan ihracatçı sektörler oldu. Mobilya, kağıt ve orman ürünleri ile kimyevi mamuller de diğer gözde sektörler” dedi.

En büyük ihracat pazarı Irak oldu

TİM verilerine göre; yılın ilk yarısında Irak’ın yüzde 82,7 payla Mardin’in en büyük ihracat pazarı olduğunu hatırlatan Abdülkadir Akkuş, Irak’ı 17, 6 milyon dolarla ABD’nin izlediğini ifade etti. Akkuş “ABD, yüzde 181,5’lik artışla geçen yılın aynı dönemine göre ihracatın en hızlı büyüdüğü pazarların başında geldi. Covid-19 pandemisiyle beraber pazar çeşitlendirmenin öneminin daha da arttığına dikkat çeken Akkuş, “Rakamlara göre; ABD, dünyanın en büyük ekonomisi ve ithalatçısı olarak Mardinli firmalarımızı radarına almış durumda. ABD’ye yapılan ihracat hem daha katma değerli hem de toplam büyüme üzerinde etkili. Yine bu dönemde Suriye, Kazakistan, İtalya, Sudan, Gabon, Gürcistan, Belarus, Türkmenistan, Ürdün gibi ülkeler hızlı büyümeler kaydettiğimiz pazarlar olarak öne çıkıyor” diye konuştu.

İhracat, genç ve kadın istihdamıyla büyüyecek

Mardin’e yerli ve yabancı yatırımcıların ilgisinin her zamankinden daha yüksek olduğuna dikkat çeken MARİŞ Başkanı Abdülkadir Akkuş, Mardin’de faaliyete geçen OSB’lerin ihracat artışı ve sektörel çeşitlilik açısından büyük katkı sağladığını kaydetti. Akkuş, bu bölgelerde özellikle genç ve kadın istihdamının ihracat üzerindeki çarpan etkisinin altını çizdi.

Öte yandan; MARİŞ olarak kısa süre önce Dicle Kalkınma Ajansı (DİKA) ve AB yetkililerini ağırladıklarını ve ‘Genç İstihdamı Projesi’ kapsamında iş birliklerini görüştüklerini ifade eden Abdülkadir Akkuş, Mardinli sanayici ve ihracatçılar olarak bölgedeki insan kaynağı potansiyelini daha iyi değerlendirmeyi planladıklarını söyledi. Akkuş, Mardin’den dünyaya yapılan ihracatı hem hacim hem de katma değer bazında büyütmeyi amaçladıklarını da sözlerine ekledi.

MARİŞ hakkında:

Mardinli İş Adamları Derneği (MARİŞ), 2015 yılında İstanbul'da bir grup Mardinli iş sanayici ve iş adamı tarafından kurulan; Mardin'in tarihi ve kültürel kodlarına işlemiş sorumluluk duygusu ve çoğulculuk ışığında Mardinli iş adamlarının ulusal ve global ölçekte etkin birer aktöre dönüşmelerini amaçlayan bir iş birliği platformudur. 2016 yılında seçilen mevcut Yönetim Kurulu Başkanı Abdülkadir Akkuş ve yönetimi döneminde genel merkezine kavuşan, üyeler arası ticari ve sosyal iş birliği yönünde çalışmalarını yürüten MARİŞ, her sektörden bin 700'ü aşkın üyesi, bünyesinde bulunan İSO 1000 firmaları ile oluşturduğu "İş Adamı Derneği" kimliği ile ön plana çıkmaktadır.