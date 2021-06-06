Market alışverişine mobil ödeme özelliği ekledi

Türkiye’nin dijitalleşmesine liderlik etme vizyonuyla faaliyet gösteren Vodafone, müşterilerinin ihtiyacını anlayan ve hayatlarını kolaylaştıran dijital çözümler sunmaya devam ediyor. Türkiye’nin önde gelen online market servislerinden istegelsin işbirliğiyle sunduğu Süpermarket hizmetiyle telekom sektöründe online süpermarket alışverişini sahiplenen ilk şirket olan Vodafone, bu hizmetine Vodafone Mobil Ödeme özelliğini entegre ederek müşterileri için yeni bir kolaylık sundu. Böylece Vodafone’lular, harcamalarını telefon numarasıyla mobil faturalarına yansıtarak veya bakiyelerinden düşerek market alışverişlerini tamamlayabilecek. Vodafone’un online Süpermarket hizmetine yönelik hayata geçirdiği mobil ödeme entegrasyonu, Türkiye e-ticaret sektöründe de bir ilk oldu.

Vodafone’un online Süpermarket üzerinden sunduğu yeni hizmeti değerlendiren Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Emre Ergun, şunları söyledi:

“Müşterilerimiz, Vodafone Yanımda Fırsatlar Dünyası üzerinden erişilebilen Süpermarket hizmetimizle, market alışverişlerini online olarak hızlı, kolay ve güvenilir bir biçimde yapmanın yanı sıra her alışverişte GB kazanma fırsatına da sahip oluyor. Süpermarket alışverişlerinde sunduğumuz ayrıcalıklara bir yenisini daha ekliyoruz. Süpermarket hizmetine eklediğimiz ve Türkiye e-ticaret sektöründe bir ilk olan mobil ödeme entegrasyonuyla, müşterilerimiz harcamalarını telefon numarasıyla mobil faturalarına yansıtarak veya bakiyelerinden düşerek market alışverişlerini tamamlayabilecek. Mobil ödeme entegrasyonunun, banka kartı kullanmayı tercih etmeyen kişiler için de önemli bir kolaylık sunacağına inanıyoruz. Amacımız, müşterilerimiz için en iyi dijital deneyimi sunarken, e-ticaret pazarının büyümesine de katkı sağlamak. Müşterilerimizin tüm ihtiyaçlarını tek platformdan karşılama hedefiyle e-ticaret alanındaki yatırımlarımıza devam edeceğiz.”

Mobil ödemede 60 TL indirim

Vodafone, mobil ödeme kullanımını teşvik etmek için bir kampanya da düzenliyor. Müşteriler, Süpermarket alışverişlerini faturalarına yansıttıklarında, 100 TL ve üzeri alışverişleri için 20 TL, toplamda ise 60 TL indirim kazanabilecek.

27 kategoride 7 bini aşkın ürün

Vodafone Yanımda kullanıcıları, uygulamanın ana sayfasına veya Fırsatlar Dünyası’na girerek Süpermarket sekmesine ulaşabiliyor. Süpermarkette, meyve-sebzeden et ve süt ürünlerine, anne bebek ürünlerinden teknolojik cihazlara, tekstil ürünlerinden evcil hayvan malzemelerine kadar 27 kategoride 7 bini aşkın ürün sunuluyor. Müşteriler, istedikleri ürünleri sepete atıp ödemelerini Vodafone güvencesiyle kolayca yapabiliyor. Ödeme yapıldıktan sonra, istegelsin dağıtım ekipleri, belirtilen saatte teslimatı gerçekleştiriyor. Vodafone, Süpermarket hizmetiyle ayda 100 bin market alışverişine ulaşmayı hedefliyor.

İlk kullanımda haftada 10 GB hediye

Vodafone müşterileri, Süpermarket hizmetiyle hem online market alışverişlerini rahat ve hızlı bir şekilde yapabiliyor, hem de GB kazanabiliyor. Vodafone, Süpermarket hizmetini ilk kez kullanan müşterilerine haftalık 10 GB, daha sonra her kullanım için haftalık 2 GB hediye ediyor.