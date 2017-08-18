“Marmara'nın incisi“ Tekirdağ tatilcileri bekliyor

TEKİRDAĞ (AA) - MESUT KARADUMAN - Eşsiz doğası ve mavi bayraklı plajlarıyla dikkati çeken Tekirdağ, Kurban Bayramı tatilinin Bakanlar Kurulu kararıyla 10 güne çıkarılmasının ardından daha fazla yerli turisti ağırlamayı hedefliyor.

Doğası, tarihi ve kültürel yapısının yanı sıra ekstrem sporlardan hoşlananlar için yamaç paraşütü, kamp ve karavan turizmi tercih edenler için de uygun alanları bulunan Tekirdağ, bayram tatilinde İstanbul'a yakınlığını avantaja çevirmek istiyor.

Ziyaretçilerine deniz ve doğa turizmine yönelik alternatifler sunan Tekirdağ'da, meşhur köftesi, peynir helvası, pireşe, şaraşura, yoğurtlu borani, zennik, bulama, çeneçarpan çorbası, Hayrabolu tatlısı gibi yöresel lezzetler de tatilcilerin damağına hitap edecek yemekler arasında yer alıyor.

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bayramı tatilinin 10 gün olarak açıklanmasının ardından Tekirdağ'ın tatil için tercih edilecek şehirler arasında yer alacağını söyledi.

Büyükşehir Belediyesi olduktan sonra altyapı hamleleri ve çevre düzenlemelerinin tamamlanmasıyla Tekirdağ'ın güzide bir şehir haline geldiğini belirten Albayrak, "Tekirdağ temiz, mavi bayraklı plajlara sahip herkes tarafından tercih edilen bir şehir haline geldi. Bu yıl 2 olan mavi bayraklı plaj sayımız Altınova ve Mürefte plajlarının da mavi bayrak almasıyla 4'e çıktı." dedi.

- "İstanbullu tatilcileri bekliyoruz"

Albayrak, Ganos Dağı'nın yeşili ve Marmara Denizi'nin mavisiyle göze, yöresel lezzetlerle de damaklara hitap edecek Tekirdağ'ın tatilcileri beklediğini ifade ederek, "Bayram tatili boyunca bütün İstanbulluları ve şehir dışından gelmek isteyen tatilcileri bekliyoruz. Marmaraereğlisi, Süleymanpaşa, Uçmakdere, Şarköy gibi bütün sahil kesimlerimiz tatilcileri ağırlamak için hazır. Şu sıralarda tam da bağ bozumu zamanı olduğu için vatandaşlar burada görsel güzellikleri de rahatça görebilirler. Yerel yönetimler olarak biz hazırlıklarımızı tamamladık tatilcileri bekliyoruz." diye konuştu.

-"Özellikle doğa turizmine yoğun talep var"



Trakya Turizm İşletmecileri Derneği Başkanı Orhan Çebi ise tatilin uzatılması ile turizm sektörünün çifte bayram yaşadığını kaydetti.

Bayram tatilinin 10 güne çıkarılmasının turizm açısından çok önemli bir gelişme olduğunu kaydeden Çebi, "Tatil hem iç turizmde ciddi bir hareket sağlayacak hem de yurtdışı organizasyonlar açısından etkili olacak. Tekirdağ da bu tatil sürecinde misafirlerini bekliyor. Talepler gelmeye başladı. Özellikle doğa turizmine yoğun talep yaşanmaya başlandı." değerlendirmesini yaptı.