Marmaris arı gibi festivale hazırlanıyor

Ülkemizde yüksek oranda elde edilen çam balı için Marmaris Belediyesi ve Marmaris Ticaret Odası tanıtım çalışmalarına arı hızında devam ediyor. Eylül ayında Marmaris’te düzenlenecek Marmaris Çam Balı Festivalini duyuran her iki kurum, çalışmanın detaylarını da düzenledikleri toplantıda verdi.

Ülkemizde üretilen çam balının çok kaliteli olduğunun altını çizen Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay ‘’Arıcılık ve çam balı üretimi, Marmaris’imizin en önemli ekonomik ve kültürel değerlerinden birisi. Nesilden nesle geçen bu önemli değerimiz geçtiğimiz yaz yaşadığımız yangında büyük yara alsa da bizler tekrar eski günlerine kavuşması için büyük çaba harcıyoruz. Marmaris’te bu işle ilgili tüm paydaşlarımızla ortak çalışmalara imza atmaya; arıcılığı ve çam balı üretimini teşvik etmek için çalışmalar yapmaya bundan sonra da devam edeceğiz. Gerçekleştireceğimiz çalıştayın da bu noktada büyük katkısı olacağına inanıyor, tüm katılımcılara teşekkürlerimizi sunuyorum’’ diye konuştu.

Coğrafi işaret çalışmalarının Marmaris Ticaret Odası tarafından gerçekleştirildiğini söyleyen Marmaris Ticaret Odası Başkanı S. Mutlu Ayhan ‘’Marmaris Çam Balı ilçemizin en önemli marka değeri. Marmaris Ticaret Odası olarak 2019 yılında almış olduğumuz coğrafi işaret ile birlikte Marmaris Çam Balı’nın yurt içi ve yurt dışı pazarda tanıtımı için çeşitli çalışmalar yürütüyoruz. Bizim önceliğimiz arıcılarımızın üretim sırasında kalitesini garantilemek ve coğrafi işarete uygun koşullarda üretim yapmalarını sağlayabilmek. Bu amaçla hem eğitimler düzenliyor hem de belirli aralıklarla yaptığımız denetimlerde üretilen Marmaris Çam Balı’nın uygunluğunu garanti altına alabiliyoruz. Yeni arıcılar yetişmesi için yaptığımız eğitimlerle de önümüzdeki dönemlerde mesleğin devamını sağlayarak Marmaris Çam Balı’nda rekolte artışını oluşturmayı hedefliyoruz’’ diye konuştu.

Toplantı sonrasında Çam Balı Festivali’ne doğru isimli bir panel düzenlendi. Moderatörlüğünü Güvenilir Ürün Platformu Başkanı Celal Toprak’ın yaptığı panelde Muğla Tarım İl Müdür Yardımcısı Enver Aydın, TÜRKPATENT Coğrafi İşaretler Dairesi Başkanı Hakan Kızıltürk, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Kimya Bölümü Öğretim üyesi Prof. Dr. Mehmet Öztürk ve Bee’o Propolis Tedarik ve İş Geliştirme Müdürü Sancar Güney konuşmacı olarak yer aldı.