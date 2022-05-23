Matbah Restaurant’tan ‘Türk Mutfağı Haftası’na özel ‘İstanbul Menüsü'

Anadolu’nun binlerce yıl öncesine uzanan köklü tarihinden beslenen Türk yemekleri, sağlıklı, yaratıcı ve sürdürülebilir yapısıyla ön plana çıkıyor. Selçuklu ve Osmanlı saraylarında, sayısız medeniyetle etkileşim kurarak şekillenen Türk lezzetleri, engin bir kültürel birikimi günümüze taşıyor.

Ürünlerin her bir parçası kullanılarak, boşa harcanmadan hazırlanan yemeklerle süslenen masalar, ekolojik açıdan da sürdürülebilir olan bir lezzet geleneğini gözler önüne seriyor. Vejetaryen ve vegan beslenme için de sınırsız seçenekler sunan, turşuları ve sirkeleriyle şifa kaynağı olan Türk mutfağı, aynı zamanda tüm yeme içme trendlerine cevap verecek potansiyele sahip bir dünya mutfağı konumunda.

Türkiye’nin bereketli coğrafyası ve iklim çeşitliliğinin verdiği zengin flora ve fauna, Türk mutfağının oluşmasında belirleyici rol oynayan unsurlar arasında yer alıyor. Türk yemekleri, verimli topraklarda yetişen kaliteli tohumlardan elde edilen yerel malzemelerle ve zengin bir doğanın ürünü olan çok çeşitli sebze ve meyvelerle hazırlanıyor. Türk mutfak kültürü yemek ile sağlığı doğrudan ilişkilendiriyor ve zeytinyağı ile pişirilen lezzetleri de sofralardan eksik etmiyor. Bu zengin mutfak, her biri asırları aşan bilgi birikiminin yansıması olan dillere destan tatlarını sunarken de geleneklerin ve bu alandaki kültürün de gelecek kuşaklara aktarımını sağlıyor. Bu kapsamda, 21-27 Mayıs tarihleri arasında, tüm dünyadaki Türkiye Büyükelçiliklerinde ve ülkemizde kutlanacak olan Türk Mutfağı Haftası ile bu kadim mutfağın hikayesi, tüm derinliği ile uluslararası ölçekte tanıtılacak. Bu sayede Tarifler eşliğinde Türk mutfağının geleceğe iz bırakan yaklaşımı, kaliteli malzemeleri, özünde atıksız olması, sürdürülebilirliği, dünya beslenme trendlerine uygunluğu ve bin yılları aşan kültürü daha geniş kitlelerle buluşacak.

Ottoman Hotel Imperial bünyesinde yer alan Matbah Restaurant, Yüzyıllar boyu Osmanlı İmparatorluğuna ev sahipliği yapan Tarihi Yarımada da “BURAM BURAM TARİH KOKAN AMBİYANSI” ile 21-27 Mayıs tarihleri arasında, Türk Mutfağı haftasına özel ‘İstanbul Menüsü’ ile siz değerli konuklarını ağırlıyor.