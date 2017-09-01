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MEB'den 'F klavyede 10 parmak yazımına' destek

Milli Eğitim Bakanlığınca, F klavyede 10 parmak ile hızlı yazabilmeye imkan sağlayan eğitim materyalleri, ücretsiz olarak fklavye.gov.tr internet portalı üzerinden erişime açıldı.

MEB'den 'F klavyede 10 parmak yazımına' destek

ANKARA (AA) - SELMA KASAP - Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), F klavyede 10 parmak ile hızlı yazabilmeye imkan sağlayan eğitim materyalleri ücretsiz olarak fklavye.gov.tr internet portalı üzerinden erişime açıldı.
AA muhabirinin MEB Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü (YEĞİTEK) yetkililerinden aldığı bilgiye göre, kamu kurum ve kuruluşlarında F klavyenin kullanılmasına ilişkin hükümler, 2013'te Başbakanlık genelgesi ile yayımlandı.
Genelgede, kamu kurum ve kuruluşlarında alım satım işlemleri başlatılanların dışında temin edilecek bilgisayarların F klavye olması ve kullanımda olanların da 2017 sonuna kadar F klavyeye dönüştürülmesinin sağlanması istendi.
Uzaktan eğitimler için site açıldı
Genelgenin hükümleri doğrultusunda Türkiye'de F klavye kullanımını yaygınlaştırmak ve eğitim faaliyetlerine destek olmak için fklavye.gov.tr portalı oluşturuldu. Bu portalda F klavyenin dizilişi, insan anatomisine ve Türkçeye uygunluğu ve 10 parmak ile hızlı yazma dokümanları ve videoları yayımlandı.
F klavye eğitim içeriklerine başta öğrenciler olmak üzere, talep eden herkes erişebilecek.
Bakanlık, ücretsiz olarak kullanıma sunduğu F klavyenin kullanışlılığına ve kolay bir şekilde nasıl günlük hayatta etkin bir biçimde faydalanılacağını içeren eğitim materyalleri de yayınladı. Bu kapsamda, öğrenciler ve öğretmenler de okullarda bu portalı kullanarak F klavyede 10 parmak yazma eğitimlerine hız verebilecek.

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Anahtar Kelimeler:
YEĞİTEKTürkiyeMEBF Klavye
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