Mehmet Reis'ten mektup var

Gıda ve tarım denildiğnide Türkiye'nin marka isimlerinden biri olan Mehmet Reis Ekonomi Gazetecileri'ne mektup yazdı. dernek Başkanı Celal Toprak'a gönderilen mektupta şu ifadelere yer verildi:

Sayın Celal TOPRAK,

Ekonomi Gazetecileri Derneği Başkanı

Pandemi, tarım ve gıdanın ülkeler için kritik olduğunu ve tedarik zincirinin güvenli biçimde sağlanması gerekliliğini ortaya koydu.

Tüm dünya ülkeleri küresel gıda krizi endişesiyle gelecekte kıtlık yaşamamak adına tarım ürünleri ve gıda arzı için acil tedbirler alıyor.

Tedarik zincirindeki aksamaların gelecekte de güvenilir gıdaya erişimi sekteye uğratmaması için devletler tarım ve gıda sistemlerini güçlendirmeye başladı.

Sürdürülebilir tarım uygulamaları ve kaynakları verimli kullanma stratejisini benimseyen Türkiye, gelecek beş yıl içinde tarımsal üretim, tedarik ve lojistik merkezi olabilir.

Örnek olarak, lezzet, aroma ve protein bakımından zengin olan ülkemiz mercimeği, dış ticarette yurt dışından daha yüksek fiyatlara alıcı bulmaktadır. Ayrıca dünya kırmızı mercimek ihracatında 3.sırada yer alan ülkemiz ‘Dahili İşleme Rejimi’ kapsamında ithalatını gerçekleştirdiği ürüne katma değer kazandırarak ihracat yapmaktadır.

Türkiye’de yetiştirilen ürünler dış pazarlarda rağbet görüyor. Türkiye, sahip olduğu potansiyeli doğru değerlendirdiğinde takdirde, ihracatta ciddi artış sağlayabilir.

Yeni dünya düzeninde tarım ve hayvancılık sektöründe teknoloji kullanarak, verimliliği artırarak gıda israfını en aza indirerek geleceğin güçlü ülkesi oluruz.