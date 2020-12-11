Meksika'dan iyi haber!.. Düğünlerin adresi İstanbul olacak

Meksika'dan çok güzel bir haber geldi. Bu ülkeden düzenlenen Uluslararası Destinasyon Düğün Planlamacıları Derneği toplantısında 2021 yılı etkinliğinin İstanbul'da yapılması kararı alındı. Bu karar sayesinde dünyanın en iyi destinasyon düğün planlamacılarının İstanbul'da buluşması kesinleşti.

İstanbul, 2021 yılında Romantik Seyahat Endüstrisi profesyonelleriyle birlikte, alanında otorite konuşmacılara ev sahipliği yapacak.

TravelShop Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Murtaza Kalender'in girişimleriyle, Uluslararası Destinasyon Düğün Planlamacıları Derneği’nin 2021yıllık etkinliği İstanbul’da gerçekleştirilecek. Uluslararası Destinasyon Düğün Planlamacıları Derneği IADWP’nin bu özel etkinliği için 3 adaya karşı yarışan ve kazanan İstanbul, hazırlıklara şimdiden başladı.

6-9 Eylül 2021 tarihleri ​​arasındaki etkinlik Istanbul Pullman Hotel’de gerçekleştirilecek. Haber duyulur duyulmlaz etkinliğe katılmak için bütün kurum ve kuruluşlar seferber oldu.

IADWP’nin Avrupa ve Asya’ dan sorumlu Başkanı ünvanını da taşıyan TravelShop Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Murtaza Kalender etkinliğin İstanbul'da yapalması için dernek profesyonelleri ile birlikte Meksika'ya çıkartma yaptı. İstanbul'un üç farklı destinasyon içinden seçildiğini söyleyen Başkan Murtaza Kalender, "Bu sıkıntılı günlerde böyle bir haberi İstanbul ile paylaştığımız için çok mutluyum. Etkinlik İstanbul'a ve turizme çok şey kazandıracak. Bu etkinlik sayesinde sektörün önde gelen profesyonellerini Türkiye'ye getirmekten son derece mutluyum. Türkiye bu tür etkinlikler vesilesiyle tüm dünya destinasyonları arasında düğün planlamacılarına büyük fırsatlar sağlayacak. Bunun için mekan var, doğal güzellik var herşey var İstanbul'da ve Türkiye'de. Bu etkinliğe alınmasında bize destek olan tüm sektöre, Türk Hava Yolları, Istanbul Turizm Derneği (ISTTA), Kültür ve Turizm Bakanlığı'na çok teşekkür ediyoruz. Bu vesileyle, 6-9 Eylül 2021 tarihleri ​​arasında Türkiye'de gerçekleşecek olan bu özel etkinliğe tüm turizm sektörünü davet ediyoruz. Bu sektördeki herkesin bu etkinliğe katılmasını bekliyoruz. Tüm meslektaşlarımız gönül rahatlığıyla bu etkinliğe katılabilirler" dedi.

İstanbul'da yapacak etkinliğin sonrasında Kapadokya, Bodrum, Kuşadası /Efes, Pamukkale ve Antalya’ya eğitim gezilerinin düzenleneceğini belirten Murtaza Kalender, "13 Eylül 2021 tarihi itibariyle de yine Antalya‘da, dünyanın en iyi düğün organizatörlerine yönelik olarak ödül töreni düzenlenecek" duyurusunu yaptı.