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Memur zammı teklifi belli oldu

Hükümet, memur ve memur emeklisine 2020'de yüzde 3,5 3, 2021'de yüzde 3 2,5 zam ve enflasyon farkı teklif etti.

Memur zammı teklifi belli oldu
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Çalışma Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, memurların toplu sözleşme görüşmelerinde, 2020-2021 yılları için hükümet teklifini açıklayarak, ''2020 yılının ilk 6 ayı için yüzde 3.5, ikinci 6 ayı için yüzde 3 öneriyoruz. 2021 yılının ilk 6 ayı için yüzde 3 önerirken, ikinci 6 ayı için yüzde 2.5 orantısal artış öneriyoruz'' dedi.

Memur ve memur emeklilerinin 2020 ve 2021 yıllarındaki mali ve sosyal haklarını belirlemek için gerçekleştirilen 5. Dönem Toplu Sözleşme Görüşmeleri kapsamında hükümet ve sendikalar 4. kez bir araya geldi. Hükümet Memur-Sen’e 2020 yılı için ilk 6 ay yüzde 3,5 ikinci 6 ay yüzde 3, 2021 yılı için ilk 6 ay yüzde 3 ikinci 6 ay yüzde 2.5 teklif etti.

MEMUR SEN: BU TEKLİFİ YOK SAYIYORUZ

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Bakan Selçuk’un teklifi açıklamasının ardından, “Bu teklifi kabul etmemiz mümkün değil, heyeti dışarıya alıyorum. Piyasanın gerçekleri ile uyumlu bir teklif değildir. Memur emeklilerin giderleri arttı. Bu oranlar ne gerçekçi ne de yeterli. Biz getirilen teklif kamu görevlilerinin bütçesinde bir dengelenmeyi göstermiyor. Yeni bir teklif bekliyoruz. Bu teklifi yok sayıyoruz.” açıklamasını yaptı.

MEMUR-SEN NE İSTEMİŞTİ?

taban aylığa seyyanen 200 lira, 2020 yılı için yüzde 8+7, 2021 için yüzde 6+6 zam ve 2020 yılı için yüzde 3, 2021 yılı için yüzde 2 refah payı talebinde bulunmuştu.

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Memur-SenZehra Zümrüt SelçukMemur Zammı
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