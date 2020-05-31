Mesire yerleri yeniden açılıyor

Türkiye genelindeki 1538 mesire yerini belirlenen kurallar çerçevesinde 1 Haziran pazartesi itibari ile tekrar hizmete açtıklarını belirten Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, illerdeki Covid-19 salgınının yayılma durumuna göre vatandaşların maske takarak ve sosyal mesafe kurallarına uyarak bu alanları kullanabileceklerini ifade etti. Mesire yerleri ile birlikte park, bahçe, milli parklar ve plajları da vatandaşlar söz konusu tedbirler ile kullanabilecek.

Ekonomiye 800 milyon TL katkı

Sosyal mesafe kuralı çerçevesinde vatandaşları yeniden doğaya kavuşturacaklarından bahseden OGM Genel Müdürü Karacabey, “Orman Genel Müdürlüğü olarak yaptığımız çalışmalarla 2002 yılında 92 olan mesire yeri sayısını günümüzde 1538 adete ulaştırdık. Doğa sevgisini kazandırma ve ormanları koruma bilincini aşılama bakımından büyük önem taşıyan mesire alanları, ayrıca 30 bin kişiye istihdam sağlaması ve ulusal ekonomiye 800 milyon TL katkı sunması bakımından da büyük önem taşıyor. Ayrıca mesire yerleri içerisinde bulunan yöresel ürün satış yerleri sayesinde de vatandaşlarımız evlerinde ürettikleri ürünleri satarak hem kendi ekonomilerine hem de ülke ekonomisine katkı sağlıyor” diye açıkladı.