Metaverse fırsatlar doğuracak

Sanal evren Metaverse’e olan ilgi her geçen gün artıyor. Octet Türkiye Genel Müdürü Derya Ekemen Fidan’a göre, Metaverse tüm dijital dünyanın evrim geçirmiş halini tanıtacak ve bu kurgusal evrende tüm bankalara, finans şirketlerine, fintechlere özetle tüm sektöre çok daha fazla yer açacak.

Octet Türkiye Genel Müdürü Derya Ekemen Fidan, Metaverse ile tüm dijital dünyanın evrim geçirmiş halinin tanınacağını belirterek, “Bu sanal dünyanın, kullanıcıların kararları ve eylemleri ile şekillendireceği içerikle, gerçeğe yakın şekilde tasarlanıp gelişeceği öngörülüyor. Blockchain teknolojileri üzerine geliştirilen ve yaratıcılığı da ciddi oranda açığa çıkaracağı tahmin edilen Metaverse, her sektörden işletme ve her marka açısından son derece faydalı olacaktır. Öte yandan gerçeğe yakın olacak şekilde tasarlanan Metaverse sanal dünyasında tüm platformların, dijital ortamların birleştirilmesi hedefleniyor. Artırılmış gerçeklik teknolojileri ile yani kimi zaman sanal gözlüğünüzü takıp kimi zaman akıllı bilekliğiniz ile üç boyutlu şekilde yer alabileceğiniz bu yeni evrenin içinde tek bir alanda tüm finansal işlerinizi gerçek fiziki ortamda gibi halletmenin keyfini çıkartabilecek, kendinize ek zaman yaratabileceksiniz.” dedi.

Metaverse ticaret ve fintech sektörü için de fırsatlar doğuracak

Metaverse dünyasının ticaret, ödeme sistemleri ve fintech sektörü için de büyük fırsatlar getireceğini belirten Ekemen Fidan; “Örneğin sanal ofisinizde sizin için oluşturulan avatarınız çalışırken işlerinizi yapabilecek ve sanal ortamda gezinebileceksiniz. Bu esnada, Metaverse ortamda oluşmuş yepyeni bir markanın çatısı altında şirketiniz için aradığınız ürünü NFT olarak inceleyip, şirketinizin sanal ofisinde çalışan satın alma yetkilisine NFT’sini beğendiğiniz ürünü satın alması için talep gönderebileceksiniz. Tüm bunlar gerçekleşene kadar yasal ve mevzuat yapısının oluştuğunu düşünerek, ödemenizi Octet üzerinden istediğiniz para ya da coin cinsinde talimat bile vermeden geçmiş davranışlarınız doğrultusunda gerçekleştirebilecek ya da başka bir üçüncü taraftan olan alacağınızı satın aldığınız ürünün ödemesi için yine Octet üzerinden yönlendirebileceksiniz. Bu işlemlerin uluslararası olabileceği düşünüldüğünde ise zaten yaratılan ortamlar arasında avatarlarınızın yer alması vaat edildiğinden katıldığınız fuar, tanıtım, reklam gibi eylemler sanal gerçeklik ile gözlerinizin önüne sunulacak. Tüm bu katılımların ödemeleri elinizdeki metaverse coinlerden istediğiniz ile Octet üzerinden otomatik ödenebilecek. Şimdilerde kullanılmakta olan teminatlı ödeme yöntemleri, bürokrasi, kağıt, evrak işlemleri, sanal ortamda el değmeden işlemin ilgili tarafları ile paylaşılabilecek. Ülkelerin sanal ve artırılmış gerçeklik ortamları oluşur ve ulusal metaverse ile birleştirilmesi mümkün olursa, kurulan bu hayaller tahmin edilenden çok kısa sürede gerçek olacak. Tabi sanal ortamda NFT olarak beğendiğiniz, sanal ortamda siparişini verdiğiniz ürün fiziki olarak gerçek ortamda tarafınıza teslim edilecek. Yani gerçek dünya ile dijital dünya entegre bir şekilde birbirine şimdikinden daha yakın çalışacak.” şeklinde görüşlerini belirtti.

Yeni ürün ve hizmetler üreten şirketler ortaya çıkacak

Metaverse kullanıcısının elde edeceği avantajları da değerlendiren Ekemen Fidan; “Metaverse dünyasında yeni içerik ortamı, bilgi işlem platformu, kimlik doğrulama, işe alma, reklamlar, güvenlik, dijital kimlik ve varlık ile benzer konuların yönetilmesi için yeni ürün ve hizmetler üreten şirketler ortaya çıkacaktır. En önemli fırsat ise ticarete, finansa, fintech’e, yaratıcılığa, sanal ortama, farklı gruplara, ortamlara, topluluklara vb. odaklanan mal veya hizmet sunan tarafların tek bir fikir ile birlikte çalışmak için bir araya geleceği güvenli tek bir ortam olan Metaverse’de, oluşan fikre gerçeklik ve netlik kazandırılabilecek olmasıdır. Ayrıca, Metaverse ile Metaverse Coinlerin çoğalması kendi grupları içinde kullanılan kripto paraların farklı gruplar arasında ödeme ya da yatırım aracı olarak kullanılması veya bu kripto paralar ile oluşan yeni sanal evrendeki ücretlerin ödenmesi mümkün olacaktır.” şeklinde konuştu.

OCTET Türkiye: Avustralyalı Ticari Finansman Şirketi Octet’in MENA (Orta Doğu ve Kuzey Afrika) iştiraki olarak faaliyet gösteriyor. Firmalar arası çevrimiçi bir tedarik zinciri ödeme portalı sunan şirket, 6493 sayılı Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun ile BDDK’nın 26.01.2017/7222 no’lu kararı kapsamında aldığı lisansla ödeme kuruluşu olarak faaliyet gösteriyor. Octet Türkiye ek olarak TCMB mevzuatına ve PCI-DSS standartlarına uyum sağlamaktadır ve bağımsız olarak denetlenmektedir.

Bugün Octet, Türkiye’de şirketlere çoklu banka platformunda güvenli işletme sermayesi yönetimi ve tedarik zinciri finansmanına ulaşım hizmeti veriyor. Çözümleriyle KOBİ’ler, büyük işletmeler ve bayi ağına sahip firmaların işlerini kolaylaştıran Octet Türkiye, satıcı için nakit döngüsünü kısaltırken alıcı için de bu süreci uzatıyor. Octet platformunun ticaret yapan tarafları arasında yanlış anlamalara ve sahtekârlığa olanak tanımayan güvenli altyapısı, kredi sağlayan bankalar için de şeffaflık sağlıyor. Octet üyeleri de çok sayıda banka ve tahsilat aracına güvenli ve kolay şekilde erişmenin farkını yaşıyor.