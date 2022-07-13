Metaverseden mutfak satacak

Yarım asrı geride bırakmaya hazırlanan mutfak markası Albox, yılın ilk yarısında ihracat yaptığı ülke sayısını 10’dan 15’e çıkararak, ihracatını yüzde 30 artırırken üretim parkuruna yaptığı CNC makine desteğiyle de kapasitesini yüzde 15 artırmayı başardı.

Mutfakta çeşit çeşit tasarımlar sunan Albox, 2022 yılına hızlı bir giriş yaptı. Romanya, ABD, İngiltere gibi ihracat yaptığı ülke sayısını yılın ilk yarısında 10’dan 15’e çıkararak ihracatını yüzde 30 artırdı. Aynı zamanda CNC makinelerine yaptıkları destekle kapasitelerini yüzde 15 artırdıklarına dikkat çeken Albox Yönetim Kurulu Başkanı Olgun Sağlam, “2022 yılında hedef olarak odaklandığımız Avrupa ve ABD pazarlarındaki payımızı artırmaya odaklandık. Bunun için bölgelerdeki fuarlarda olmayı önemsiyor ve dijital iletişim çağında Metaverse dünyasında yer almaya hazırlanıyoruz. Bir üretici firma olarak üretmek kadar hizmet öncesi ve sonrasına da önem veriyoruz. Bu bağlamda müşteri memnuniyetinin yanı sıra projelerimize gösterdiğimiz önemi ifade etmesi açısından, her ürün için özel koli ve paketleme ünitesi tesis ettik. Dijital ekranlı kapaklarda bir yandan video’larını izlerken bir yandan da yemeklerini yapabilecekleri çok özel bir ürünümüzü piyasaya sunmak üzereyiz. Yılın ikinci yarısında mağazamızda bu çok özel ürünü görebileceksiniz” açıklamalarında bulunuyor.

Üretim parkurları hızlandı

Pandemide tedarik zincirindeki kırılmadan dolayı Türkiye’nin avantajlı konuma geldiğine dikkat çeken Olgun Sağlam, “Kalite ve sürdürülebilir üretim yapan biz ve bizim gibi firmaların yavaşlayan üretim parkurları, son 6 aydır tekrar tedarik zincirinin düzelmesiyle üretime hız verdi. Ancak ülkemizin ham madde üreticisi olmasına bağlı olarak dünya pazarındaki rekabetçi fiyat politikası, yüzde 300’lere varan ham madde artışlarıyla pazardaki gücümüzü pastadaki payımızın azalmasına, rekabet ettiğimiz İtalya, İspanya, Almanya gibi üretici ülkelerle aramızdaki ve lehimize olan fiyatlama politikamızı belli oranda aleyhimize dönmesine sebep oldu. Her şeye rağmen sunmaya çalıştığımız rekabetçi fiyatlarımız, terminlerdeki reflekslerimiz, anlık ve online ilgili firmalara yaklaşımımız pazardaki yerimizi kaybetmeden kalabilmek ve marka değerimizi artırmak için hâlâ fırsatlar olduğunu da unutmamak gerek. Aynı zamanda coğrafi konumumuz ve dünyanın her noktasına ulaşabilir bir navlun ağına sahip olmamız da avantajımız” açıklamasında bulunurken, artan ham madde maliyetlerinin iç pazarda, iş kayıplarına ve proje sahiplerinin artan maliyetlerden kaynaklı projelerini askıya almasına neden olduğunu da sözlerine ekliyor.

Osman Sağlam tarafından 1976 yılında kurulan Albox, mutfak ve kapı sektöründe hizmet vermesinin yanı sıra mimari dekorasyon alanında da çözümler sunmaktadır. Yılda 8 bin adet kapı, 4 bin adet mutfak ve banyo dolabı üreten marka, kırılmaz ve patlamaz cam üreticisi Almanya merkezli firmanın Türkiye’deki tek temsilcisi de. Göztepe’de mağazası bulunan Albox’ın Yönetim Kurulu Başkanı ise Olgun Sağlam’dır.