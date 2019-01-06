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Meteorolojiden kar uyarısı

Hakkari ve Bitlis çevreleri ile Siirt ve Şırnak'ın doğusunda yoğun kar yağışı bekleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, Hakkari ve Bitlis çevreleri ile Siirt ve Şırnak'ın doğusunda görülecek...

Meteorolojiden kar uyarısı
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ANKARA (AA) - Hakkari ve Bitlis çevreleri ile Siirt ve Şırnak'ın doğusunda yoğun kar yağışı bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, Hakkari ve Bitlis çevreleri ile Siirt ve Şırnak'ın doğusunda görülecek kar yağışlarının bu akşam saatlerinden yarın sabaha kadar yoğun (20-50 santimetre) olacağı tahmin ediliyor.
Başta çığ tehlikesi olmak üzere buzlanma ve don gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

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Anahtar Kelimeler:
Yoğun KarMeteoroloji Genel Müdürlüğü
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