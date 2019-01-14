Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar moda mersin Bursa food istanbul dünya
En iyi ödülü aldı
En iyi ödülü aldı
Fındıkı zirve yaptı
Fındıkı zirve yaptı
Ayder kar şenliği başlıyor..
Kar şenliğine celun
AHT'yi bünyesine kattı
AHT'yi bünyesine kattı
Google'a soruşturma
Google'a soruşturma

Meteorolojiden kar ve fırtına uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden, Ankara'nın kuzey ilçeleri, Eskişehir ve Balıkesir çevreleriyle yurdun çeşitli illerine yönelik kar ve fırtına uyarısı geldi. Meteorolojiden yapılan duyuruya göre, bugün başlayarak çarşamba...

Meteorolojiden kar ve fırtına uyarısı
banner17

ANKARA (AA) - Meteoroloji Genel Müdürlüğünden, Ankara'nın kuzey ilçeleri, Eskişehir ve Balıkesir çevreleriyle yurdun çeşitli illerine yönelik kar ve fırtına uyarısı geldi.
Meteorolojiden yapılan duyuruya göre, bugün başlayarak çarşamba sabah saatlerine kadar Konya-Antalya yolunun Alacabel Geçidi başta olmak üzere, Toroslar bölümünün yükseklerinde aralıklarla yoğun kar yağışı olacak. Bölgede, yarın sabah saatlerinden itibaren kuvvetli fırtına da bekleniyor.
Batı Karadeniz'in iç kesimleri (Bolu, Düzce, Kastamonu, Karabük, Zonguldak ve Bartın), Marmara'nın doğusu (Bilecik, Balıkesir, Sakarya ve Bursa) ile Afyon, Kütahya, Eskişehir, Çankırı ve Ankara'nın kuzey ilçelerinde yarın öğle saatlerinden itibaren kuvvetli, Batı Karadeniz'in yükseklerinde yer yer yoğun kar yağışı olacağı tahmin ediliyor.
Çarşamba günü sabah saatlerinden itibaren etkisini kaybetmesi beklenen kar yağışlarıyla birlikte ulaşımda aksama, kuvvetli rüzgar, tipi, buzlanma ve don gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
Meteoroloji Genel MüdürlüğüKar YağışıFırtına
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5

banner1