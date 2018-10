Metro'dan 6 milyon avroluk coğrafi işaretli ürün ihracı

İSTANBUL (AA) - Metro Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Boris Minialai, “2017-2018 sezonu için güncel olarak coğrafi işaret tescilli, aday ve yerel ürünlerden Rusya, Ukrayna, Polonya, Sırbistan, Romanya, Hırvatistan, Moldova, Bulgaristan, Almanya ve Avusturya’nın aralarında bulunduğu 10 ülkeye 6 milyon avro ihracat gerçekleştirdik.” dedi.

Minialai, 15-31 Ekim Restoran Haftası münasebetiyle düzenlediği basın toplantısında, şirkete ve otel, restaurant, cafeler (HORECA) sektörüne ilişkin açıklamalarda bulundu.



Toplantıda Metro Türkiye’nin yatırımlarını sürdürdüğü 4 odak noktasının ürün, üreticiler, tedarik zinciri ve HORECA sektörü olduğunu anlatan Minialai, Metro HORECA sektör araştırmasının sonuçlarını açıkladı.



Minialai, “HORECA sektörüne ışık tutmak için gerçekleştirdiğimiz araştırma sonuçları 2018’in hem turizm bölgeleri hem de şehir otelleri için olumlu bir yıl olduğunu gösteriyor. Katılımcıların yüzde 61’i sezonun ‘çok iyi’ veya ‘iyi’ olduğunu belirtti. Müşterilerin yüzde 52’si menü fiyatlarını artırdığını söylerken, yüzde 24’ü ise kısa süre içerisinde artırabileceğini söylüyor.” bilgilerini verdi.



Müşterilerin yüzde 17’sinin herhangi bir fiyat artışı yapmayacağını belirttiğini aktaran Minialai, yüzde 7’lik bir kesimin yeni yıldan sonra planlama yapacağını dile getirdiğini söyledi.



Katılımcıların yüzde 75’inin henüz menülerinde değişiklik yapmadığını söylediğini aktaran Minialai, “Değişiklik yapan katılımcılar, çoğunlukla kahvaltı menüsünü değiştirdiğini belirtti. Katılımcıların yüzde 52’si ise tüketici davranışlarında değişiklikler gözlemlediklerini söyledi. Tüketici davranışlarında değişiklik gördüğünü belirten işletmeler, kırmızı et siparişlerinden, beyaz et siparişlerine bir geçiş olduğunu ayrıca müşterilerin porsiyon yerine dürüm gibi daha uygun fiyatlı seçenekler aradığını belirtti." bilgilerini verdi.





- “Hükümetin başlattığı mücadeleyi destekliyoruz”





Son dönemlerde görülen fiyat dalgalanmalarının alımlara nasıl yansıdığına ilişkin bir soruya Minialai, “Biz tabi toptan alıyoruz, satıyoruz. Fiyatlardaki dalgalanmalar meydana geldiğinden beri alternatiflere yöneldik. Daha fazla yerel ürün yetiştirme konusuna yöneldik. Birkaç yıl önce birkaç peynir türü dışında peynir bulmak zordu ama artık yerli Mozarella peyniri üretiliyor. O nedenle alternatifler var. Biz şirket olarak ziyanı azaltmayı önemsiyoruz. Maalesef şu anda alınan ürünlerin yüzde 35’i ziyan oluyor. Bunu yarısına kadar azaltabilirsek ne mutlu bize.” cevabını verdi.



Enflasyonla Topyekün Mücadele için yüzde 10 indirim kampanyasına destek vereceklerini anlatan Minialai, “Biz hükümetin başlattığı bu mücadeleyi kucaklıyoruz, destekliyoruz. Biz tabi açıklamayı beklemeden önlemleri almaya başlamıştık. Yılın sonuna kadar da sürdürülebilir fiyatlara odaklanacağız. Çünkü enflasyon çalışanlarımız, müşterilerimiz ve müşterilerimizin müşterileri için son derece önemli.” diye konuştu.



Boris Minialai, bu sene 9'uncusu düzenlenen Restoran Haftası’nda 54 değerli restoran ve 108 lokasyonda tüketiciyle buluşacak olmanın mutluluğunu yaşadıklarını dile getirerek, “Restoran Haftası ilk defa Türk Mutfağı temasıyla gerçekleştiriliyor ve bu etkinliğe gastronomi partneri olarak destek vermek bizi onurlandırıyor.” dedi. HORECA sektörünün işlerine katkı sağlamak amacıyla, Restoran Haftası’nda rekabetçi fiyatlar ve iletişim desteği sunarak hem müşteriler hem de tüketiciler açısından yeme içme sektörünün daha da ileriye taşınması için çalıştıklarını anlatan Minialai, “Yeme içme sektörünün ekonomiye katkılarının yadsınamayacağı bu dönemde, tüm Türkiye’de HORECA sektörünün yanında olmaktan gurur duyuyoruz.” ifadelerini kullandı.

İşletme sahiplerinin tanıtımına destek olarak işlerini geliştirmelerine yardımcı oldukları “Kendi İşim Günü”nü her yıl olduğu gibi bu yıl da ekimin ikinci salı günü gerçekleştirdiklerini belirten Minialai, “Kendi İşim Günü’nde kendini işine adayan, Metro müşterisi olsun ya da olmasın tüm işletme sahiplerine destek olmayı amaçlıyoruz ve bir bununla ilgili bir farkındalık hareketi başlattık. Bu yıl Kendi İşim Günü’nü gerçekleştirdiğimiz 9 Ekim Salı günü işletmeler 35 binin üzerinde kampanya oluşturdu bu ve kampanyaları Metro aracılığıyla binlerce insana ulaştırdı.” bilgilerini verdi.





- “Türkiye’de 3 bin potansiyel ürün bulunması büyük bir zenginlik”



Konuşmasında Coğrafi İşaretli Ürün Projesi’yle Türkiye ekonomisine yerli ürünlerle sağlanan katkıdan bahseden Minialai, şunları kaydetti: “Metro Türkiye olarak, aralarında yurt dışına ihraç ettiğimiz ürünlerin de bulunduğu coğrafi işaretli ürün projemizle hem yerel tohumun korunmasına hem yerel üreticinin kalkınmaya destek oluyoruz. Türkiye ekolojik yapısıyla yerel ürünler konusunda büyük bir potansiyele sahip, tüm Avrupa’da toplam 3 bin 300 coğrafi işaretli ürün bulunurken sadece Türkiye’de 3 bin potansiyel ürün bulunması büyük bir zenginlik. Biz de bu potansiyeli yerli ekonomiye kazandırmak için var gücümüzle çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu çalışmalarımız sonucunda 2017-2018 sezonu için güncel olarak coğrafi işaret tescilli, aday ve yerel ürünlerden Rusya, Ukrayna, Polonya, Sırbistan, Romanya, Hırvatistan, Moldova, Bulgaristan, Almanya ve Avusturya’nın aralarında bulunduğu 10 ülkeye 6 milyon avro ihracat gerçekleştirdik.”



- “Metro Türkiye üretici ve tedarikçileri destekliyor”





Coğrafi İşaretli ürünlerin yalnızca meyve ve sebzeyle sınırlı kalmadığı, etin de bu proje kapsamında koruma altına alınması için çalışmalar yapıldığının çizen Minialai, şöyle konuştu:



“Popülasyonu günden güne azalan, yalnızca 6 bin tane kalan Kırklareli Kıvırcık Kuzu’nun marka olarak tescillenmesi ve neslinin korunması için İstanbul Üniversitesi ve Kırklareli yerel yönetimiyle iş birliği içinde çalışıyoruz. Bu tescil ile ticari motivasyonu sağlayarak bu işin sürdürülebilir hale gelmesini, insanların alın terinin karşılığını almalarını ve Türkiye’nin yerel değerlerini herkesle buluşturmayı amaçlıyoruz. Böylece, Kırklareli Kıvırcık Kuzu’ları yetiştirenler, yaptıkları işten maddi kazanç sağladığında göç etmeyecek ve tekrar üreterek bu değerimizi korumuş olacak. Ayvalık Ticaret Odası koordinatörlüğünde bir konsorsiyum oluşturularak dünyada önemli bir yeri olan Ayvalık zeytinyağının dünya arenasında olması için Avrupa Birliği’nde tescillenmesiyle ilgili çalışmalarımızı da sürdürüyoruz. Kapıdağ Mor Soğanı ile ilgili de Erdek Ticaret Odası ve Bereketli Eller Kadın Kooperatifi ile birlikte adımlar atarak Coğrafi İşaret Tescili almasının önünü açtık. Bu projelerimizle yöre halkının ekonomik ve sosyal kalkınmasına destek oluyoruz.”



- “Kültür ve Turizm Bakanlığı ile stratejik iş birliğimiz oldu”





Metro Türkiye Satın Alma Direktörü Deniz Alkaç, Metro Türkiye bünyesinde kurdukları Gastronometro ile ilgili şu bilgileri verdi:



“Metro’nun 2 bin 219 kendi markalı ürünü 564 kalite kriterinde test ediliyor. Şefler için hazırladığımız Metro Chef ürünlerini raflara çıkarmadan önce Gastronometro şefleri onaylamazsa kesinlikle raflara koymuyoruz. Gastronometro bugün 3 yaşında. Bugüne kadar 5’i Michelin yıldızlı 13 Master Chef ağırladık. 5 bin şef ve gastronomi profesyoneline eğitim ve workshop düzenledik. Bin 600 çalışana eğitim verdik. Kültür ve Turizm Bakanlığı ile stratejik iş birliğimiz oldu. Gastronomi geliştikçe bunun turizme katkı sunacağını düşünüyoruz."

Toplantıda verilen bilgilere göre, Metro Türkiye, dünyanın en önemli uluslararası perakende şirketlerinden Metro’nun satış şirketlerinden biri. Metro Türkiye, profesyonellerin kendileri ve iş yerleri için ihtiyaç duydukları 40 bin çeşit ürünü, fiyat-kalite-performans ilişkisini gözeterek sunuyor.



Metro, 25 ülkede 750’den fazla mağazayla hizmet verirken, dünya çapında 150 binden fazla çalışanı olan şirket, tüm dünyada 21 milyon profesyonel müşteriye hizmet veriyor.