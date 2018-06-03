Meyve suyu tüketiminde çok gerideyiz

İSTANBUL (AA) - UĞUR ASLANHAN - Meyve Suyu Endüstrisi Derneği (MEYED) Yönetim Kurulu Üyesi ve Aroma Yönetim Kurulu Başkan Vekili Mahmut Atom Duruk, diyetisyenlerin ve doktorların meyve suyuna ilişkin son yıllardaki yanlış beyanlarının meyve suyu tüketimini olumsuz etkilediğini belirterek, ABD'de 40, Almanya'da 30, Avrupa'da ise yaklaşık 25 litre olan kişi başına düşen meyve suyu tüketiminin Türkiye'de son yıllarda artmadığını ve 7-8 litre düzeyinde seyrettiğini söyledi.

Duruk, meyve suyu, nektar ve meyveli içeceklerden yüzde 10 Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) alınmasına 2018 itibarıyla başlandığını anımsatarak, bu durumun tüketimi düşürdüğünü bildirdi.

Satışların düşmesi haline meyveciliğin de olumsuz etkileneceğini dile getiren Duruk, "Meyvecilik sosyal anlamda da çok önemli. Halkın köyünde kalmasını sağlıyor, istihdamı artırıyor. Köylüye geçim kaynağı oluyor. Bu konular göz önünde bulundurulmadan böyle bir karar alındığını düşünüyorum." dedi.

Duruk, diyetisyenlerin ve doktorların meyve suyuna ilişkin son yıllarda beyan ettikleri yanlış görüşlerin ve ÖTV gibi kendilerince doğru olmayan uygulamaların meyve suyu tüketiminin azalmasına neden olduğunu kaydederek, şu ifadeleri kullandı:

"Düşük meyve suyu tüketimi vücutta mineral ve vitamin alınmadığı için topluma ilaç olarak dönecek. Daha çok gribe yakalanacağız, vücut direnci daha çok düşecek, hastalıklara daha çok yakalanacağız. Eksik beslenmeye yol açacak. Türkiye meyve suyu tüketiminde çok gerilerde. ABD'de yıllık kişi başına düşen meyve suyu tüketimi 40 litre, Almanya'da 30 litrenin üzerinde, Hollanda'da 30 litreye yakın, Avusturya ve Fransa'da 25 litre civarında iken Türkiye'de 7-8 litre düzeyinde. Avrupa ülkelerinin genel oranı ise 25 litreye yaklaştı. Yani ABD'lilerin 5'te biri, Almanların da 4'te biri, Avrupalıların da 3'te biri kadar meyve suyu içiyoruz. Bunu artırmamız lazım. Tüketimimiz bu kadar düşükken meyve suyu içilmesini engelleyecek uygulamalar ve beyanlara dikkat edilmeli."



- "Sağlık Bakanlığı harekete geçmeli"



Duruk, kişi başına düşen meyve suyu tüketim miktarının son 4-5 yıldır artmadığına dikkati çekerek, burada en büyük görevin Sağlık Bakanlığı'na düştüğünü söyledi.

Bazı doktorların reklam amaçlı ses getirmesi amacıyla tüm toplumu ilgilendiren konularda gerçeği yansıtmayan görüşleri paylaşabildiğini iddia eden Duruk, şu ifadeleri kullandı:

"Mesela su bile gereğinden fazla içersen zararlı. Laf olsun diye konuşuyorlar. Meyve suyu zararlı olur mu? İçinde vitamin, mineral, kalori var. İçine kattığımız doğal şekere yüksek enerji ve beynin çalışması için vücudun ihtiyacı var. Günde 5 litre meyve suyu iç, 4 kilogram et ye demiyoruz kimseye. Vücudun ihtiyacı olan oran belli ve bunlar da yazıyor. Siz, vücudunuzun ihtiyacı kadar meyve suyu içerseniz bunun hiçbir şekilde bir zerre zararı olmaz. Sağlık Bakanlığı ve Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı bu konuya bir çözüm bulmalı."

Duruk, ayrıca Türkiye'de toprak reformunun yani arazi toplulaştırmasının yapılması gerektiğinin altını çizerek, bu sayede boş kalan tarlaların, bahçelerin kullanılacağını ve yüksek verim elde edilebileceğini bildirdi.



- "2017'de 200 milyon dolarlık ihracat"



Duruk, geçen yıl Türkiye'nin 200 milyon dolarlık meyve suyu ihracatı yaptığını kaydederek, Türkiye'de yılda 700 milyon litreden fazla üretilen meyve suyunun yüzde 5 civarında bir kısmının ihraç edildiğini söyledi.

Türkiye'nin en çok ABD ve AB ülkelerine meyve suyu ihraç ettiğini kaydeden Güney, geçen yıl Rusya ve Katar'a yapılan meyve suyu ihracatında ciddi artışlar yaşandığını anlattı.

Duruk, ihracatın bu yıl da artırılmasının hedeflendiğini kaydederek, bu kapsamda şirketlerin hedef pazarlara yönelik çalışmalar yaptığından bahsetti.

Meyve suyu sektörünün ihracat rakamının düşük gibi görülse de çok önemli olduğunu vurgulayan Duruk, sektörün yüzde 90 dış ticaret fazlası sağladığını bildirdi.



- "150 çeşit ürün, 100 milyon litre üretim"



Duruk, Aroma'nın soğuk çaydan gazoza, meyve suyundan doğal suya 150 çeşit ürün ürettiğini belirterek, önceden şeftali, kayısı ve vişne suyu üretirken şu anda gazlı içeceklere de ciddi ağırlık verdiklerini anlattı.

Yıllık ihracatlarının bu yıl 10 milyon dolara çıkacağını dile getiren Duruk, toplam içecek üretimlerinin 100 milyon litre civarında olduğunu, bunun yüzde 25'ini ihraç ettiklerini söyledi.

Duruk, "Çin de dahil olmak üzere irili ufaklı çok sayıda ülkeye ihracat yapıyoruz. Sürekli yeni ürün yapıyoruz. Çocuklara yönelik bir ürünümüz var. Düşük glisemik endeksli meyve suyunda elma şekeri kullanıyoruz. Ürüne şeker koymuyoruz. Asit ve şekerini elma ile dengeliyoruz, koruyucu katmıyoruz." dedi.

Bu yıl üretimde yüzde 20 artış hedeflediklerini aktaran Duruk, ciro bakımından da yüzde 35 civarında bir artışla 280 milyon liraya ulaşmayı beklediklerini söyledi.

Duruk, yurt dışında sürekli yeni pazar araştırmaları yaptıklarını belirterek, Aroma markası ile daha fazla ülkede yer almak istediklerini bildirdi.