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MICHAEL KORS'UN BAHAR KAMPANYASI

Michael Kors Collection İlkbahar 2019 koleksiyonu için reklam kampanyası çekimleri geçtiğimiz günlerde gerçekleşti. Michael Kors, reklam kampanyası için, “Bugünün lüks sever gezginlerine hitap edecek, rahat, özgüven sahibi ve vurdumduymaz kareler yakalamak istedim.” diyor. Çekimi gerçekleştiren ünlü Hollandalı fotoğrafçı ikili Inez van Lamsweerde ve Vinoodh (Inez&Vinoodh)bu karelerde Michael Kors Collection kadınının yerini bulduğunu söylüyor.

MICHAEL KORS'UN BAHAR KAMPANYASI
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İlkbahar 2019 koleksiyonu, tamamen pozitif düşünce, romantizm ve neşe üzerine kurulu. Bu enerji, tasarımlara canlı renkler, çiçek ve hayvan baskılarının olduğu cesur desenler, metalik kumaşlar ve romantik nakışlar ile yansıyor. Kıyafetler göz alıcı ve iddialı oldukları kadar, rahatlıkları ile gardırobunuza geniş bir açı kazandırırken, aksesuarlar ise tatil ruhunu şehir hayatına getiriyor.
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KampanyaBaharKOLEKSİYONCollectionMichaelkors
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