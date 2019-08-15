Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar ekonomi teknoloji Engin Onural Prof. Dr. Figen Seymen Esra Yıldız
Tarım temmuzda düştü
Tarım temmuzda düştü
Dünya onları izledi!
Dünya onları izledi!
Sağanak uyarısı!
Sağanak uyarısı!
Enerjiye fon dopingi
Enerjiye fon dopingi
Liderliği kaptırmadı
Liderliği kaptırmadı!

Milyonlarca vatandaş bu görüşmeye odaklandı!

Hükümet ile Memur-Sen arasında 5 milyon memuru ilgilendiren zam görüşmeleri devam ediyor.

Milyonlarca vatandaş bu görüşmeye odaklandı!
banner17

Memur- Sen Başkanı Ali Yalçın zam görüşmesi öncesi açıklamalarda bulundu. Yalçın konuşmasında yarın sabah gelecek teklifi beklediklerini belirtti. Hükümetin yarın zam teklifini yapması bekleniyor. Anlaşma çıkmazsa hakem kurulu devreye girecek.

5 milyon memuru ilgilendiren zam taleplerine ilişkin hükümet ve Memur-Sen arasındaki görüşmeler devam ediyor. Görüşme öncesi Memur- Sen Başkanı Ali Yalçın açıklamalarda bulundu. Yalçın açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

Hükümet yarın 5 milyonu aşkın kitle için ilk teklifini sunmuş olacak. Bizim hükümete ilişkin sunduğumuz teklif kamuoyunun malumu… Yarın hükümetin teklif vereceği bir sürece girmiş durumdayız. Onun için yarın ki teklif gelmeden bugün bir cümle kurmayı çok sağlıklı bulmuyorum.

İşçilere ilişkin süreci hayırlı demekle yetiniyorum. Biz 2020 ve 2021 yılını görüşeceğiz dolayısıyla birebir aynı kıyaslamak çok sağlıklı olmayacak. Türk- İş’in bu anlamdaki iradesine sözleşmeye saygı duyuyoruz. Biz yarın teklifin gelmesini bekliyoruz. Ben kamu işveren heyetini bizim masaya getirdiğimiz teklifi dikkate alarak yarın kabul edilebilir bir teklifle gelmesini temenni ediyorum.

MEMUR-SEN NE KADAR ZAM İSTİYOR?

Memur-Sen taban aylığına 200 lira seyyanen zam, 2020 yılı için yüzde 8+7, 2021 yılı için 6+6 zam ve 2020 yılı için yüzde 3, 2021 yılı için ise yüzde 2 oranında refah payı talebinde bulundu.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
Memur- Sen Başkanı Ali YalçınMemur- SenTürk- İş
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5