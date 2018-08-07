Minikler“Beden Atölyesi” ile Spora Merhaba Diyor

‘’Çocuklar spora ilk adımı cimnastik ile atmalı” mottosuyla yola çıkan milli cimnastikçi Ebru Karaduman, bu alanda büyük bir boşluğu dolduran Beden Atölyesi’ni 2009 yılında İstanbul Bağdat Caddesi’nde hayata geçirdi. Beden Atölyesi şimdilerde Ataşehir’de minik cimnastikçilerle buluşmaya hazırlanıyor.



Uzman eğitmen kadrosu eşliğindeçocukları cimnastikle buluşturan ve sporu yaşam biçimi haline getiren Beden Atölyesi, minik sporcuları uzman bir bakış açısıyla değerlendirerek gelecekte en başarılı olabilecekleri spor dallarına yönlendirmeyi amaçlıyor. Çocukların mental gelişimlerine maksimum fayda sağlamayı ve ileride özgüvenlibireyler olabilmelerine destek olmayı öncelikli hedefleri arasına koyuyor.

Çocuklara, mutlubir ortamda bedensel gelişimi ve erken yaşta spor disiplinini eğlenceli bir biçimde aşılamayı hedefleyen Beden Atölyesi aynı zamanda ‘’Aile Hareketi‘’ ile ailelerin çocuklarıyla eş zamanlı olarak kaliteli spor yapabilmesine imkan sağlıyor.



Her geçen gün daha fazla çocuğa spor sevgisi kazandıran Beden Atölyesi,yeni lokasyonuAtaşehir’de minik cimnastikçilerle buluşmak için gün sayıyor!









