MIPIM GELECEK 30 YILI KONUŞMAK İÇİN 30’UNCU KEZ KAPILARINI AÇIYOR

Alkaş Yönetim Kurulu Başkanı ve JLL Türkiye Ülke Başkanı Avi Alkaş ve Alkaş Genel Müdürü Yonca Aközer ev sahipliğinde düzenlenen basın toplantısında İstanbul Ticaret Odası,İBB İstanbul İmar İnşaat A.Ş, TTYD, İMİB, GYODER, Vakıf Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş, Kuzu Toplu Konut, İnşaat A.Ş, Gülan Otomotiv Sanayi ve Ticaret A.Ş, I CAN BUY Uluslararası GAY. YAT. A.Ş, Hasanoğlu Şirketler Grubu, Oral Mimarlık Gayrimenkul Paz. A.Ş, Fuzul Yapı İnşaat A.Ş, Sabri Paşayiğit Mimarlık, Yeditepe Gayrimenkul Yatırım A.Ş, Entegre Proje Yönetim ve Danışmanlık, Dome + Partners, Kalyon Holding Sanayi Ticaret A.Ş, Hergüner Bilgen Özeke Avukatlık Ortaklığı, BOSS4 Gayrimenkul İnşaat ve Dış Ticaret A.Ş, Aksan Hukuk Bürosu,

AremasGroup of Real EstateDepartments, CathayInvest Gayrimenkul Geliştirme Lal Gayrimenkul Değerleme A.Ş, TSKB, Çelen Grubu, RJ Models ve Esas Gayrimenkul firmalarının temsilcileri hazır bulundu.



Dünyanın önde gelen gayrimenkul profesyonellerini ağırlamak için bu yıl 30’uncu kez kapılarını açacak olan MIPIM, “Geleceği Etkilemek” ana temasıyla gayrimenkulde gelecek 30 yılın trendlerini tartışacak. Bu yıl 26 bini aşkın gayrimenkul profesyonelinin katılmasının beklendiği MIPIM’e geçen yıl Türkiye’den 250 kurum ve kuruluşu temsilen 657 kişi katılmış ve 4 bin 120 uluslararası B2B görüşmeye imza atılmıştı.Alkaş Genel Müdürü Yonca Aközer, “Nihayet bu yıl MIPIM Türkiye’yi gerçekleştirmeye bir adım daha yaklaştık. MIPIM ve MIPIM Türkiye birbirini tamamlayan iki unsur olacak.” dedi.



Alkaş’ın Türkiye temsilciliğini yaptığı dünyanın önde gelen gayrimenkul fuarıMIPIM 2019, 12-15 Mart tarihlerindebir kez daha T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve Türkiye gayrimenkul sektörünün önemli oyuncularının katılımyla gerçekleştirilecek. Fransa’nın Cannes şehrinde bu yıl 30’uncu kez kapılarını açacak MIPIM’de dünya gayrimenkul sektörünün dev oyuncuları bir araya gelecek. İstatistikler, gayrimenkul sektörünün dünya liderlerini ağırlayan ve günde 1 milyonun üzerinde kartvizit alışverişinin gerçekleştirildiği MIPIM 2019’a, dünyadan da yoğun ilgi olduğunu gösteriyor. Şöyle ki; geçen yıl 90 olan katılımcı ülke sayısı100’e çıkarken, fuarın düzenlendiği alan da 20 bin metrekareden 21 bin 500 metrekareye yükseldi. 2017’de 25

bin olan ziyaretçi sayısı geçen yıl 26 bine yükseldi. Bu yıl ise 26 bini aşkın kişinin MIPIM’i ziyaret etmesi bekleniyor. Diğer yandan, MIPIM 2019’aproje finansmanı alanında 5 bin, geliştirici alanında 4 bin 800, mimarlık alanında 2 bin, mülk sahibi alanında bin 600, hizmet sağlayıcı alanında 4 bin, portföy yönetimi ve ikincil piyasalar alanında da 5 bin 400kuruluş şimdiden kayıt yaptırdı. Katılımcı sayısının ilerleyen günlerde artması bekleniyor.



DÜNDEN ALINAN DERSLERLE YARINLAR İNŞA EDİLECEK



MIPIM’in bu yılki ana teması “Geleceği Etkilemek” olarak belirlendi. Bu ana tema çerçevesinde MIPIM’in geride bıraktığı 30 yıla bakılarak gelecek 30 yılda gayrimenkul sektörünün nasıl gelişeceği masaya yatırılacak. Dünyanın en önemli gayrimenkul profesyonellerinin fikirleri bu gelişimde rol oynayacak. MIPIM’inkonferans programında ise “Topluma yönelik sağduyulu uygulamalar nasıl yapılır ve mevcut kaynaklar en iyi şekilde nasıl kullanılır?” ve “Uzun vadede fayda sağlayacak en iyi stratejiler nasıl seçilir?” gibi sorulara cevap arayan oturumlar düzenlenecek.



ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANI MURAT KURUM DA KATILACAK



MIPIM’de 360’ın üzerinde konuşmacı olacak. Toplam 100 konferans ve oturumdahem ilham verici uzmanlar hem de son trendler hakkında bilgiler verilecek. MIPIM 2019’un önemli katılımcılarından biri olan ve T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanı Sayın Murat Kurum’un açılış konuşmasını gerçekleştireceği,Türkiye’ye aitözel oturumda düzenlenecek. Bu oturumda Türkiye’nin yatırım fırsatları uluslararası katılımcılara anlatılacak. Tabanlıoğlu Mimarlık, “Tersane İstanbul” projesiyle MIPIM Ödülleri 2019’da“Geleceğin En İyi Mega Projesi” kategorisinde finalistler arasında yer alacak.



İSTANBUL ÇADIRI YİNE GÖZ DOLDURACAK



Öte yandan üst üste ikiyıl “Onur Ülkesi” olan tek ülke olma özelliğini taşıyan Türkiye, bu yıl da MIPIM’e güçlü bir katılım gerçekleştirecek. Çevre ve Şehircilik Bakanı Sayın Murat Kurum’un da ziyaret edeceğiMIPIM’de İstanbul Ticaret Odası (İTO) yine 685 metrekarelik İstanbul Çadırı ile yer alacak. İstanbul Çadırı’nda, Emlak Konut ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) İstanbul İmar İnşaat A.Ş. projeleri başta olmak üzere, GYODER ve TTYD bünyesinde yer alan yatırımcı kuruluşlar ve mimarlık, değerleme, hukuk konularında lider firmalar yer alacak. Türk mimarları ve müteahhitlerinin de her yıl olduğu gibi MIPIM’e yoğun ilgi gösterdiği görülüyor. Türkiye’den geçen yıl 250 kurum ve kuruluşun MIPIM’e katıldığını ve 4 bin 120uluslararası B2B görüşmeye imza attıklarını belirten Alkaş Genel Müdürü Yonca Aközer, “MIPIM sadece bizim için değil dünya için de çok önemli bir organizasyon. Alkaş olarak bizi daha da heyecanlandıran bir konu ise MIPIM Türkiye. Nihayet bu yıl MIPIM Türkiye’yi gerçekleştirmeye bir adım daha yaklaştık. MIPIM ve MIPIM Türkiye birbirini tamamlayan iki unsur olacak. MIPIM UK (İngiltere) var, MIPIM Asya var neden MIPIM Türkiye olmasın diye yola çıktık ve

gerçekten çok heyecanlanıyoruz. Çünkü, yaklaşık 5-6 yıldır MIPIM’in Türkiye’ye gelebilmesi için çok özel çalışmalar yapıyoruz. Fransa’dan 2017 yılında MIPIM Türkiye için olur almıştık. Bu dönemde iki kere RE360 organizasyonunu düzenledik. RE360 MIPIM Türkiye’nin provasıydı, burada başarılı olduğumuzu düşünüyoruz. Türkiye’ye 3-4 saatlik uçuş mesafesindekiler ülkelerden yüksek katılım olması için görüşmelere başladık. Olumlu geri dönüşler alıyoruz. Ümit ediyoruz ki, 2020’de MIPIM Türkiye’yi yapacağız ve bu gururu hep birlikte yaşayacağız.” dedi.



ALKAŞ YÖNETİM KURULU BAŞKANI VE JLL TÜRKİYE ÜLKE BAŞKANI AVİ ALKAŞ



MIPIM, uluslararası yatırımcıların kendi alanında en iddialı isimlerini, şehir plancılarını, uluslararası yatırımları kendi coğrafyalarına çekmeye kararlı belediyeleri, turizmde yeni fırsatlar arayan otel gruplarını bir araya getirdiğini belirten Alkaş Yönetim Kurulu Başkanı ve JLL Türkiye Ülke Başkanı Avi Alkaş, “MIPIM dünya gayrimenkul sektörü tarafından çok önemsenen ve önemsenmesi gereken bir platform. 30 yıldır hiçbir taviz vermeden ilk günkü heyecanı ile kapılarını açıyor olması MIPIM’in öneminin en büyük göstergesi. Bu yılki ana temanın geleceği etkilemek başlığını taşımasının da son derece yerinde olduğunu düşünüyorum. Çünkü MIPIM’in 30 sene sonra da gayrimenkul etkinlik hizmetlerinin farklı teknolojilerle sunulduğu sektörün yine de buluşma mekanı olmaya devam edeceğine inanıyorum.” dedi.



İMİB YÖNETİM KURULU BAŞKANI AYDIN DİNÇER



İstanbul Maden İhracatçıları Birliği (İMİB) Yönetim Kurulu Başkanı Aydın Dinçer de “Dünyanın en büyük emlak fuarlarından biri olan MIPIM, potansiyel karar vericilerin buluştuğu uluslararası bir platform oluşturuyor. İstanbul Maden İhracatçıları Birliği olarak, Türk doğal taşlarını uluslararası pazarda markalaştırıp katma değerini yükseltmek, karar vericilere ve proje hazırlayan mimarlara ulaşarak Türk mermerini tüm yönleriyle tanıtmak amacıyla bu yıl bir kez daha MIPIM’e katılacağız.” diye konuştu.