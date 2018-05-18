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“Mobil kaçak akaryakıt istasyonu“ operasyonu

- Minibüsten tıra kaçak akaryakıt aktarımı yapan şüphelilere suçüstü yapılırken, 2,5 ton kaçak akaryakıta el konuldu

“Mobil kaçak akaryakıt istasyonu“ operasyonu

ANKARA (AA) - Gümrük ve Ticaret Bakanlığı bünyesinde akaryakıt kaçakçılığıyla mücadele amacıyla kurulan Akaryakıt Özel Ekibi tarafından tıra kaçak akaryakıt aktarımı yapılan bir minibüsle ilgili suçüstü yapıldı.
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Ankara’da faaliyet gösteren atık yağ firmalarına yönelik yürütülen çalışma kapsamında, Kahramankazan ilçesinde bulunan bir atık yağ tesisi Ankara Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü personelinin de katılımıyla izlemeye başlandı.
Tesisten çıkan araçların bir kısmı takibe alınırken, minibüslerden birinin Ankara Lojistik Üssü'nde bulunan tırın yanında durduğu görüldü. Minibüs sürücüsünün araçtan inerek yük taşıma bölmesinde bulunan tanktan tıra hortum düzeneğiyle bağlantı yapması üzerine ekipler harekete geçti. Şahıslar, akaryakıt aktarımı yaparken suçüstü yakaladı.
Suçüstü sırasında minibüsün yanında park halinde bulunan başka bir minibüs sürücüsünün de araca binerek hareket etmeye çalıştığı fark edildi. Gümrük muhafaza personeli müdahale ederek sürücüyü araçtan indirdi ve yaptığı aramada yük taşıma kısmında benzer bir aktarım düzeneğinin bulunduğunu tespit edildi.

Kahramankazan Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı üzerine iki minibüs içerisindeki seyyar tanklarda bulunan 2,5 ton kaçak akaryakıta el konuldu. Tır ve minibüs sürücüleri ile tanklarda bulunan kaçak akaryakıtın sahibi olduğunu beyan eden Gürcistan uyruklu bir kişinin ifadeleri alındı.

Atık yağ tesisinde gerçekleştirilen denetimde alınan numuneler de analiz amacıyla TÜBİTAK’a gönderildi.

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Anahtar Kelimeler:
Gümrük Ve Ticaret BakanlığıAkaryakıt Kaçakçılığı
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