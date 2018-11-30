Modanın başkenti sloganı ile yola çıktılar

Türkiye'nin en büyük abiye ve gelinlik fuarı CNR Fashinonist, 72 ülkeden alıcıların katılımı ile 4 Aralık'ta CNR Expo Yeşilköy’de başlıyor. 6 Aralık'ta sona erecek olan fuarı 15 bin sektör alıcısının ziyaret etmesi bekleniyor. İstanbul'u moda dünyasının başkenti haline getirmek için yola çıktıklarını söyleyen CNR Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ceyda Erem, fuarda 500 milyon dolarlık iş hacmi beklediklerini ifade etti. Yurtdışından özel alım heyetlerinin ağırlanacağı fuarda Türkiye'nin önde gelen modacılarından Dilek Hanif de İlkbahar/Yaz 2019 Hazır Giyim İhracat Koleksiyonunu sergileyecek.

Türkiye’nin en büyük abiye ve gelinlik fuarı CNR Fashinonist, 4-6 Aralık tarihlerinde CNR Expo Yeşilköy’de gerçekleştirilecek. CNR Holding ve Osmanbey Tekstilci İşadamları Derneği (OTİAD) iş birliğinde düzenlenecek olan fuar, İstanbul'u yeniden modanın başkenti yapma hedefi ile yola çıkıyor. 30 bin metrekarelik sergi alanında düzenlenecek olan fuara, yurt içi ve dışından sektörün önde gelen 100 firması katılırken, tüm dünyadan alım heyetleri gelecek.

BİR DÜĞÜNDE ÜÇ GELİNLİK

Fuara toplamda 700 kişilik alım heyeti geleceğini ifade eden CNR Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ceyda Erem, bu alım heyetinden 350’sinin Ticaret Bakanlığı desteğiyle düzenlenen İstanbul Tekstil ve Konfeksiyon İhracatçı Birlikleri (İTKİB) organizasyonuyla, 350’sinin ise CNR Holding tarafından düzenlenecek olan Hosted Buyer Alım Heyeti organizasyonuyla fuarı ziyaret edeceğini söyledi. Bunun yanında Avrupa, Amerika, Afrika, Uzak ve Yakın Doğu ile Bağımsız Devletler Topluluğu’ndaki 72 ülkeden sektör profesyonellerinin geleceğini kaydeden Erem, "Ayrıca Türkiye'nin dört bir yanından da alım heyetleri geliyor. Fuarı yerli ve yabancı toplam 15 bin sektör alıcısının ziyaret etmesini bekliyoruz. Bizim tahminimiz fuarda 500 milyon dolarlık bir iş hacmine ulaşılacağı yönünde. Sektörün 1.5 milyar dolar olan yıllık ihracatına da çok olumlu bir katkı sağlayacağını ve 2 milyar dolar seviyesine çıkarabileceğini düşünüyoruz" dedi.

Türk şirketlerin yeni alıcılarla yeni pazarlara açılmasının hedeflendiğini belirten Erem, sektörde en çok ihracat yapılan Almanya, Hollanda ve İngiltere gibi Avrupa ülkelerinin yanı sıra Afrika ülkelerinin de Türkiye için büyük potansiyel taşıdığına dikkat çekti. Erem, "Özellikle Afrika’da bir düğünde üç tane gelinlik giyilen bölgeler var. Uzak Doğu Asya ve yakın Avrupa da ilgi alanımızda yer alıyor. Biz bu fuarla birlikte İstanbul'u moda dünyasının başkenti haline getirmek için yola çıktık." ifadelerini kullandı.

DİLEK HANİF İHRACAT KOLEKSİYONUNU DEFİLE İLE SERGİLEYECEK

Fashionist’te ağırlıklı gece kıyafeti olmak üzere gelinlik, çocuk abiye, damatlık ve aksesuar firmaları yer alacak ve sezon trendleri görücüye çıkacak. Ayrıca fuar boyunca İstanbul Ticaret Odası'nın da desteği ile çeşitli defileler organize edilecek. Türkiye’nin en önemli moda tasarımcılarından olan ve aynı zamanda hazır giyim koleksiyonunu Ortadoğu ve Avrupa ülkelerine ihraç eden Dilek Hanif, İlkbahar/Yaz 2019 Hazır Giyim İhracat Koleksiyonunu 4 Aralık'taki gala gecesinde bir defileyle sergileyecek.

Senede 4 kez koleksiyon hazırlayan Hanif, lüks segmente hitap eden bu ürünlerini Ortadoğu ülkeleri başta olmak üzere İtalya, Almanya ve Fransa gibi Avrupa ülkelerine de ihraç ediyor. Hanif'in ürünleri Ortadoğu'nun en büyük lüks perakende grubu olan Al Tayer Group ve Katar merkezli Abuissia Holding aracılığı ile müşterileri ile buluşuyor. Her iki grup bölgede lüks segmentte yer alan toplam 400 mağaza ile faaliyet gösteriyor.



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