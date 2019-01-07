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Modern görünümleri ile değirmenler sofralardaki yerini alıyor

Rose gold tuz ve biber değirmeni her renk sofraya uyum sağlıyor. Yemek masalarının neredeyse demir başı haline gelen tuz ve biber değirmenleri, farklı bir boyut kazanıyor. Şık sunumların vazgeçilmezi tuz ve biber değirmenleri, renkleri ve şekilleri ile yemek masalarının havasını değiştiriyor.

Modern görünümleri ile değirmenler sofralardaki yerini alıyor
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Modern bir şekle ve tasarıma sahip birinci sınıf değirmenler, sofranızın en şık üyesi olarak yiyeceklerinizi lezzetlendirecek. Yaylı mekanizması sayesinde ince ve iri öğütmeler arasında kolay bir ayarlama imkanı sağlayan değirmenler, en iyi lezzeti oluşturmak için tasarlandı.
Dayanıklılığı, kaliteli malzemesi ve hafif yapısı ile rakiplerinden ayrılan Cole&Mason değirmenler sofralarınızda en güzel yeri alıyor. Şeffaf gövdesi olan rose gold değirmenler, akrilik ve bakır kaplamayla göz dolduruyor. Öğütücü 3 hassas ayar bulunan tuz değirmeninde, elmasla keskinleştirilmiş seramik tuzun yapısını bozmuyor. Biber değirmeninde yer alan 5 hassas ayar ise çelik mekanizma ile birleşerek sağlıklı bir öğütme imkanı sunuyor. Dahası, ömür boyu mekanizma garantisi ile benzerlerinden ayrılarak uzun süre kullanımı ile dikkat çekiyor.

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Değirmenler Sofralardaki Yerini AlıyorRose Gold Tuz Ve Biber Değirmeni Her Renk Sofraya Uyum Sağlıyor.
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