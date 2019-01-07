Modern görünümleri ile değirmenler sofralardaki yerini alıyor

Modern bir şekle ve tasarıma sahip birinci sınıf değirmenler, sofranızın en şık üyesi olarak yiyeceklerinizi lezzetlendirecek. Yaylı mekanizması sayesinde ince ve iri öğütmeler arasında kolay bir ayarlama imkanı sağlayan değirmenler, en iyi lezzeti oluşturmak için tasarlandı.

Dayanıklılığı, kaliteli malzemesi ve hafif yapısı ile rakiplerinden ayrılan Cole&Mason değirmenler sofralarınızda en güzel yeri alıyor. Şeffaf gövdesi olan rose gold değirmenler, akrilik ve bakır kaplamayla göz dolduruyor. Öğütücü 3 hassas ayar bulunan tuz değirmeninde, elmasla keskinleştirilmiş seramik tuzun yapısını bozmuyor. Biber değirmeninde yer alan 5 hassas ayar ise çelik mekanizma ile birleşerek sağlıklı bir öğütme imkanı sunuyor. Dahası, ömür boyu mekanizma garantisi ile benzerlerinden ayrılarak uzun süre kullanımı ile dikkat çekiyor.