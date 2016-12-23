'Mücevher Fırsat Günleri' başladı

İSTANBUL (AA) - Sereks Fuarcılık tarafından 40 imalatçı ve tedarikçi firmanın katılımıyla düzenlenen "Mücevher Fırsat Günleri", Harbiye Askeri Müze'de başladı.



Pırlanta, elmas ve altın kolye gibi değerli mücevherlerin yüzde 70'e varan indirimlerle garantili ve sertifikalı olarak satışa sunulduğu "Mücevher Fırsat Günleri"nde, fiyatları 99 lira ila 500 bin lira arasında değişen yüzük, tek taş yüzük, kolye ve küpe gibi takılar da alıcıları bekliyor.



Her yıl Anneler Günü, Sevgililer Günü ve yılbaşı için gerçekleştirilen "Mücevher Fırsat Günleri", sevdiklerine yeni yıl için hem bütçeye uygun hem de şık ve değerli bir hediye almak isteyenlerin adresi oldu.



Ziyaretçilerin eskimiş ve yıpranmış takılarının bakımını ve temizliğini ücretsiz yaptırabileceği "Mücevher Fırsat Günleri" 30 Aralık Cumartesi günü sona erecek.



"Maliyetinin altında bile satan var"

Sereks Fuarcılık Genel Müdürü Gökhan Yerdan, etkinliğin ücretsiz olduğunu belirterek, İstanbul'un tam ortasında, ulaşımı kolay bir yerde düzenlenen fuara herkesi beklediklerini, ziyaretçilerin yeni yıla yeni takılarla girmesini istediklerini ifade etti.



Yerdan, "Burada çoğunlukla üretici firmalar var. Takıları toptan fiyatının altında bile veren var. Yeni yıl geldiği için ellerindeki stokları bitirmek istiyorlar. Yeri geldiğinde maliyetinin altında dahi veriyorlar." diye konuştu.



Yüzde 70'e varan indirimlerin perakende fiyatı üzerinden olduğunu belirten Yerdan, imalatçıların elindeki ürünlerin fuar sayesinde direkt tüketiciye ulaştığını kaydetti.



Fuardaki bir katılımcı firmanın sahibi olan Murat Bulmuş da fuara özel yaptıkları kampanya ile ilgili olarak, "Dışarıda 9 bin 300 liraya alacağınız tektaş bir yüzük ve beştaş alyansı biz tektaş fiyatına 3 bin 750 liraya veriyoruz. Üretici firma olduğumuz için böyle bir kampanya düzenledik. Karımız olmayacak. Kadınların 'tektaş mı, beştaş mı alalım' kaygısını gideriyoruz." şeklinde konuştu.