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Muğla Çam Balı Uluslararası Platforma Taşınacak

Dünyanın en önemli arıcılık kongresi olarak gösterilen APİMONDİA, İstanbul Kongre Merkezi’nde geniş bir katılım ile başladı. 5 gün sürecek ve yaklaşık 5 bin arı üreticisinin katılacağı kongrede konuşan Muğla İl Tarım ve Orman Müdürü Barış Saylak, “AB tescili yolunda ilerleyen Muğla Çam Balımızı, uluslararası platformlara taşımak adına 15-19 Kasım tarihleri arasında ilimizde düzenlenecek 7. Uluslararası Muğla Arıcılık ve Çam Balı Kongresi’nin tanıtımı için APİMONDİA büyük önem taşıyor” dedi.

Muğla Çam Balı Uluslararası Platforma Taşınacak

Uluslararası APİMONDİA (Dünya Arıcılar Birliği) Kongresi'nin 47'ncisi bugün İstanbul Kongre Merkezi’nde başladı. 28 Ağustos’a kadar devam edecek kongrede bu yıl yaklaşık 5 bin üreticinin yanı sıra bilim insanları, arılara gönül vermiş kişiler ve sivil toplum kuruluşları bir araya geliyor. 

APİMONDİA’nın dünya çapında arıcılık sektörünü bir araya geldiği çok büyük ve önemli bir kongre olduğunu söyleyen Muğla İl Tarım ve Orman Müdürü Barış Saylak, “İlk olarak 2017 yılında da İstanbul’da gerçekleşen 45. Apimondia Kongresinde standımızla yer almıştık. Bu yıl da 47.Apimondia Kongresinde Muğla Valiliği’nin desteğiyle Muğla’da gerçekleştirdiğimiz 7.Uluslararası Muğla Arıcılık ve Çam Balı Kongresinin tanıtımını yapmak üzere Muğla İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, TAB ve MAYBİR ile beraber yer alıyoruz” diye konuştu.  

Bu yıl 15-19 Kasım tarihleri arasında Muğla’nın Marmaris ilçesinde 7’ncisini düzenleyecekleri Uluslararası Muğla Arıcılık ve Çam Balı Kongresi’ne ilişkin de bilgi veren İl Tarım Müdürü Saylak “Kongremiz, arıcılarımız ve arıcılık sektörü için büyük önem taşıyor. Dünya arıcılığı için yapılan akademik çalışmalar ile arıcıları buluşturmak, arıcıların yaşadığı sorunlarını sektöre aktarabilmeleri adına düzenlenen çok önemli bir bilimsel kongre olacak” değerlendirmesinde bulundu.  

Çam balının Muğla’nın önemli tarımsal geçim kaynaklarından biri olduğuna işaret eden Sayla, “Coğrafi İşaret almış ve AB tescili yolunda ilerleyen Muğla Çam Balımızı uluslararası platformlara taşımak adına ilimizde düzenlenecek 7. Uluslararası Muğla Arıcılık ve Çam Balı Kongresinin tanıtımı adına destekleriniz ve katılımınız bizler için önemli” diye konuştu.  

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APIMONDIABarış SaylakMuğla Tarım Il Müdürü
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