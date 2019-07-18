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Muğlalı çiftçiye alım garantili “süs bitkisi” desteği

Muğlalı çiftçiye alım garantili “süs bitkisi” desteği

Muğlalı çiftçiye alım garantili “süs bitkisi” desteği
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Yerli üretimin kriz yaşadığı bir dönemde, Muğlalı üreticilerin yüzü gülüyor. Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen “Alım Garantili Süs Bitkisi” projesi kapsamında, yerel üreticiye önemli teşvik sunuluyor. 15 milyondan fazla süs bitkisini üreterek, belediyeye satış yapan çiftçiler ise memnuniyetlerini, “Cumhuriyetin ilk yılları gibi” sözleriyle dile getiriyor.

Narenciye, tütün, arpa, buğday, zeytin gibi pek çok ürünle Türkiye’de tarımsal ekonomiye önemli katkı sağlayan Muğla’da, büyükşehir belediyesi yerel üretimi yeniden canlandırmak için kolları sıvadı. Muğla Büyükşehir Belediyesi, hayata geçirdiği “Alım Garantili Süs Bitkisi”, “Koku Vadisi” , “Tıbbi aromatik bitkiler ve Yerel Tohum Merkezi” , “MELSA” ,  “Tarım Laboratuvarı” ve “Kurutma Tesisi” projeleriyle şehrin dört bir yanında üreticiyi teşvik ederek, yerel üretime yeniden hayat veriyor.

 
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