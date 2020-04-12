Mühendislerimizin büyük başarısı

Güvenlik bariyerlerinde yapay zeka dönemi başlıyor!.. Türk mühendisler şifre algoritmalı elektronik bariyer kartı geliştirdi. Tamamı Türk mühendislerden oluşan Ar-Ge ekibiyle yüksek güvenlik önlemi gerektiren alanlara özel ürünler sunan Arma Kontrol, bariyerlerini yapay zeka teknolojisi ile donatmaya hazırlanıyor. Sürekli değişen algoritmik şifrelemesi bulunan elektronik bariyer kartı geliştirdiklerini söyleyen Arma Kontrol CEO’su Koray Kartal, yetkisiz kişilerin erişimini imkansız kılarak güvenliği üst düzeye taşıdıklarını dile getirdi.
Türkiye’nin bariyer markası Arma Kontrol, Ar-Ge ve inovasyonu odağına alarak yüksek teknolojili ürünler geliştirmeye devam ediyor. Markanın tamamı Türk mühendislerden oluşan Ar-Ge ekibi son olarak, bariyerlerdeki güvenliği bir üst seviyeye taşıyacak şifre algoritmalı elektronik bariyer kartı geliştirdi.